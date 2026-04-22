Francia recibe a ministros de Ecología del G7 con poco consenso y énfasis en financiación

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París, 22 abr (EFE).- La ministra de Transición Ecológica y Desarrollo Sostenible francesa, Monique Barbut, recibe este miércoles a las delegaciones de la reunión ministerial del G7 que abordará en París cuestiones como la financiación de la protección de la biodiversidad, pero dejará de lado asuntos espinosos como el cambio climático por falta de consenso.

La agenda de la reunión, cuyas sesiones de trabajo se realizarán este jueves y viernes, comienza esta noche con una recepción en el Museo del Hombre de la capital de Francia, país que ejerce este año la presidencia del bloque que integra junto a Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, el Reino Unido e Italia.

«En esta ocasión, Francia presentará una importante iniciativa con el lanzamiento de la Alianza para la Financiación de la Naturaleza y los Pueblos», según remarcó Barbut como elemento destacado del programa, en un comunicado distribuido a la prensa.

El objetivo de esta alianza será, explicó, coordinar mejor «a los actores públicos, privados y filantrópicos que ya están comprometidos», fomentar el «intercambio de soluciones» y promover la creación de proyectos comunes» en favor de la biodiversidad.

Para Francia, esta ministerial del G7 deberá reforzar la movilización en torno a cuatro prioridades: financiar la protección de la biodiversidad, preservar los océanos y los recursos hídricos, subrayar los vínculos entre la desertificación y la seguridad y acrecentar la resiliencia de los territorios y las infraestructuras frente a las catástrofes naturales.

La lucha contra el calentamiento climático, sin embargo, no será abordada «de forma directa», según anticiparon a la prensa fuentes de su cartera, dada la posición discrepante de Estados Unidos -representado en la reunión por la responsable de asuntos internacionales de la Agencia Nacional de Protección del Medio Ambiente, Usha-Maria Turner- con la mayoría de los otros componentes del grupo.

La reunión constará de cinco sesiones de trabajo repartidas durante el jueves y viernes, enfocadas cada una en un eje temático distinto, y de oportunidades de encuentros bilaterales. Concluirá con una rueda de prensa a cargo de Barbut el viernes por la tarde.

Las delegaciones también harán una visita a los bosques de Fontainebleau, a las afueras de París, tras las sesiones de trabajo de la primera jornada.

Además de los siete componentes del G7, hay otros países invitados, entre ellos los organizadores de las próximas COP, como Mongolia, Armenia, Australia y Turquía; y otros que ya han acudido a citas anteriores como Kenia, Brasil, la India y Corea del Sur. EFE

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