Francia reclama a Irán «grandes concesiones» y acabar con las acciones desestabilizadoras

París, 9 mar (EFE).- El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, reclamó este lunes a Irán «un cambio radical de postura» que conduzca en particular al fin de las «acciones desestabilizadoras y peligrosas» para poner fin a la guerra.

Preguntado en una entrevista a la emisora France Inter por el nombramiento del ayatolá Seyed Mojtaba Hosseini Jameneí como nuevo líder supremo, Barrot respondió que «la cuestión no es quién es el nuevo guía supremo».

«La cuestión para el régimen -añadió- es hacer grandes concesiones, un cambio radical de postura, poner fin a las acciones desestabilizadoras y peligrosas, respetar los derechos de los iraníes y permitirles construir libremente su futuro».

El ministro francés hizo hincapié en que son esas «acciones desdestabilizadoras» las que «están en el origen de esta escalada militar».

A la cuestión de si deben cesar los bombardeos contra Irán, teniendo en cuenta que Francia considera que la acción de Estados Unidos e Israel es ilegal, Barrot insistió en poner sobre todo presión sobre Teherán, aunque también envió un mensaje a Washington y Tel Aviv.

«El régimen tiene que consentir estas concesiones, pero esta escalada debe parar porque comporta más riesgos todavía para la seguridad y la estabilidad de la región», dijo.

En una conversación telefónica este domingo, el presidente francés, Emmanuel Macron, había pedido al presidente de Irán, Masud Pezeshkian, el cese inmediato de los ataques a los países vecinos y que reabra el estrecho de Ormuz, una de las grandes vías de circulación del petróleo y del gas.

Interrogado sobre si es España, con su condena clara de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel es la que está salvando el honor de Europa, Barrot replicó que cree que ahora «es Francia la que salva el honor de Europa al estar presente en el Mediterráneo oriental junto a sus socios, incluidos países europeos como Chipre» donde hoy va a estar Macron.

Y también, añadió, «junto a países del golfo (Pérsico), junto a los Emiratos, junto a Catar, que reconocen la acción de Francia en apoyo de la defensa de esos países injustamente atacados por Irán, cuando no tienen nada qué ver».

Cuando se le hizo ver que España se había negado al uso de sus bases por parte de los aviones estadounidenses mientras que Francia lo había autorizado, el jefe de la diplomacia francesa insistió en que esa autorización se había dado porque esas aeronaves «no tenían como destino las operaciones militares estadounidense en Irán». EFE

