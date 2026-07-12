Francia recomienda evitar zona de incendio de Almería y mantiene búsqueda de una francesa

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París, 12 jul (EFE).- El Gobierno francés recomendó este domingo a sus ciudadanos evitar cualquier zona afectada por el incendio forestal declarado en Almería, ya estabilizado, mientras continúa sin localizar a una ciudadana francesa que figura entre las personas posiblemente afectadas por el fuego.

La ministra delegada encargada de la Francofonía, las Alianzas Internacionales y los Franceses en el Extranjero, Eléonore Caroit, afirmó que las autoridades francesas permanecen en contacto con las españolas para esclarecer la situación.

«Una ciudadana francesa figura entre las personas no localizadas en España. Estamos en contacto con las autoridades españolas sobre el terreno para confirmar o desmentir esta información. La situación exige la máxima prudencia y recomendamos a los franceses en España que eviten cualquier zona susceptible de verse afectada», declaró la ministra en sus redes sociales.

El Ministerio francés de Asuntos Exteriores confirmó anoche que la Embajada de Francia en Madrid y el Consulado General en Sevilla mantienen un contacto permanente con las autoridades españolas y prestan apoyo a la familia de la mujer no localizada.

Asimismo, precisó que, por el momento, no existe confirmación de su fallecimiento y por eso continúa entre las personas aún no localizadas.

El incendio ha causado al menos doce muertos -la mayoría extranjeros- y 18 heridos, cinco de ellos hospitalizados por quemaduras, uno en estado muy grave y otros cuatro graves.

Las víctimas mortales permanecen sin identificar, ya que el Departamento de Biología del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha obtenido el perfil genético de los doce fallecidos, pero aún espera la llegada a España de familiares residentes en el extranjero para completar el cotejo de ADN.

Las autoridades españolas han recibido una nueva denuncia por desaparición, lo que eleva a ocho el número de denuncias formalizadas, aunque mantienen el balance de 23 personas «no localizadas», al considerar que parte de ellas podrían haber sido evacuadas sin haber podido contactar todavía con sus familiares.

Sobre el terreno, más de 540 efectivos terrestres, entre ellos miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME), junto con medios aéreos, continúan trabajando para controlar el incendio, que ha calcinado unas 7.000 hectáreas. EFE

cat/agf