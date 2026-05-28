Francia recorta unos 4.000 millones de euros para afrontar impacto de guerra en O.Medio

1 minuto

París, 28 may (EFE).- El gobierno francés reveló este jueves medidas de austeridad por un monto de unos 4.000 millones de euros para afrontar el impacto financiero de la guerra en Oriente Medio.

El Ejecutivo del primer ministro francés, Sébastian Lecornu decidió la congelación de 3.200 millones, que se desbloquearán si la situación mejora, y la cancelación por decreto de 847.000 millones de euros asignados en el presupuesto de 2026, informó el Ministerio de Acción y de las Cuentas Públicas.

Se prevé que todos los ministerios se vean afectados por la cancelación de los 847.000 millones de euros, excepto las fuerzas armadas y el sistema judicial.

Mientras que solo el Ministerio de Territorios de Ultramar escapará a la congelación presupuestaria de 2.200 millones, que afectará al resto de ministerios.

Para mantener el déficit público en el 5 % del PIB para 2026, el Ministerio de Finanzas detalló esta primera ronda de cancelaciones y congelaciones de créditos por correo electrónico a los miembros de la Asamblea Nacional y el Senado. EFE

cat/fpa