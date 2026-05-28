Francia reembolsará en parte medicamentos contra la obesidad en casos de enfermedad severa

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París, 28 may (EFE).- La Seguridad Social francesa reembolsará parcialmente dos medicamentos contra la obesidad, Wegovy y Mounjaro, en casos de enfermedad severa, anunció este jueves la ministra de Sanidad, Stéphanie Rist, lo que potencialmente podría beneficiar a un millón de personas.

En una entrevista al canal TF1, Rist indicó que el costo previsto de estos tratamientos para la Seguridad Social, que abonará un 65 % del costo a los pacientes y que ha negociado el precio con los laboratorios farmacéuticos, se ha estimado en unos 100 millones de euros anuales.

Dos decretos publicados este jueves por el Diario Oficial precisan las condiciones en que una parte del costo de las recetas serán asumidas por la Seguridad Social.

En concreto, los pacientes deberán tener un diagnóstico de obesidad severa o masiva y estos medicamentos serán reembolsados como un segundo tratamiento alternativo, en caso de que haya fracasado un tratamiento nutricional.

Además, debe ir acompañado de un régimen hipocalórico y un aumento de la actividad física.

Únicamente los podrán recetar los médicos que trabajan en estructuras especializadas en la obesidad.

El precio negociado por los laboratorios -el danés Novo Nordisk para Wegovy y el estadounidense Eli Lilly para Mounjaro- de 146 euros al mes por paciente.

Hasta ahora el precio en Francia era de unos 300 euros al mes para las personas que los querían comprar en farmacia sin receta. EFE

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