Francia refuerza fronteras, Von der Leyen pide devoluciones y críticas ultras a Schengen

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Redacción internacional, 31 jul (EFE).- Francia refuerza las fronteras con España, la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, pide devoluciones rápidas de los migrantes y líderes ultra cuestionan el espacio del libre circulación Schengen a raíz de la entrada de miles de personas en la ciudad norteafricana española de Ceuta desde Marruecos.

Von der Leyen reaccionó este viernes a las imágenes que deja la crisis migratoria en Ceuta, con un saldo de al menos 34 muertos, calificándolas de «inaceptables».

Añadió que las devoluciones de migrantes «deben ser rápidas, tal y como permiten nuestras normas».

Según el Ministerio del Interior español, hasta las 13.30 de hoy (11.30 GMT) ya han retornado hacia Marruecos más de 25.000 de las aproximadamente 49.000 personas que han cruzado la frontera irregularmente en los últimos días.

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, ya en contacto con autoridades españolas y marroquíes, ordenó al Ministerio de Interior que tome «todas las medidas oportunas para reforzar los controles en la frontera con España».

El Gobierno alemán, con el canciller Friedrich Merz al frente, dijo que España debe recuperar el control de Ceuta y mostró su satisfacción por la decisión española de no permitir a los migrantes entrar en el continente europeo, mientras espera que Marruecos los readmita de forma inmediata.

Críticas a Schengen

El Ejecutivo italiano fue uno de los primeros en pronunciarse ya el jueves y la primera ministra, Giorgia Meloni, confirmó que se están estudiando «medidas extraordinarias» para proteger las fronteras, incluso la suspensión de España del espacio Schengen.

Una posición que fue respaldada por el ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, pero que también provocó la reacción del opositor Partido Demócrata (PD) de Italia por empezar, a su juicio, una «crisis diplomática» con España.

Desde el Gobierno de Finlandia, la ministra de Interior, Mari Rantanen, respaldó este viernes lo planteado por Italia alegando en la red social X que «España ha fracasado por completo en la protección de la frontera exterior del espacio Schengen frente a la migración irregular».

Desde el Partido socialdemócrata danés, la primera ministra del país, Mette Frederiksen, defendió que la Unión Europea debe considerar «todas las posibilidades, incluida la suspensión de la cooperación de Schengen» a España, destacando que la migración incontrolada es una «amenaza» contra Europa.

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, también apremió al Gobierno español a recuperar el control de Ceuta para que «cumpla con sus compromisos dentro de la cooperación en el Tratado de Schengen» y se mostró listo para «adoptar las medidas necesarias para proteger el orden en el control fronterizo».

La extrema derecha se posiciona

Mientras, la extrema derecha francesa instó a Macron a «reforzar urgentemente los controles en la frontera terrestre con España», según el mensaje en la cuenta de X del presidente de la Agrupación Nacional (RN), Jordan Bardella.

La líder del partido, Marine Le Pen, apoyó esta idea y anunció que el próximo año, en el caso de ganar las presidenciales, detendrá «esta locura reservando la libre circulación Schengen a los nacionales de la UE»:

Desde Alemania, acompañado de una imagen en la que se leía «Ceuta invadida», la líder del partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD), Alice Weidel, dijo en su cuenta de X que «si es necesario» se suspenda el espacio Schengen y reclamó que se protejan las fronteras y se apliquen «con rigor» las devoluciones.

Los líderes de Demócratas de Suecia (SD) y el Partido Popular Danés (DF), las dos principales fuerzas de ultraderecha en esos países nórdicos, también se mostraron a favor de suspender la aplicación del Tratado de Schengen con España.

El líder del SD, Jimmie Akesson, tachó de «invasión» lo sucedido en Ceuta, mientras el líder del DF, Morten Messerschmidt, lo califica de «una catástrofe donde se revela la extrema vulnerabilidad del sistema de Schengen por un Gobierno profundamente irresponsable».

Desde Reino Unido, el líder del partido ultraderechista británico Reform UK, Nigel Farage, cuyo discurso se centra en frenar el cruce de pateras por el Canal de la Mancha, ve en Ceuta «una batalla por el futuro de nuestra civilización» e insta a «despertar».

En Países Bajos, el líder del partido neerlandés de extrema derecha PVV, Geert Wilders, se mostró también a favor de la iniciativa de Meloni y pidió cerrar de «inmediato» las fronteras

El Gobierno neerlandés, el ministro de Exteriores, Tom Berendsen, por contra mostró su confianza en la respuesta del Gobierno español para proteger la frontera exterior de la Unión Europea y pidió a Marruecos adoptar «las medidas oportunas» ante una situación que califica de «preocupante».

Lejos de Europa, desde China, la portavoz de la Cancillería, Mao Ning, aseguró este viernes que se opone a «cualquier forma de inmigración ilegal».

Desde el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, se atribuyó a las «políticas de extrema izquierda» de España la situación que se está viviendo en Ceuta y la portavoz de la Casa Blanca, Ana Kelly, dijo a EFE que «España y otros países que han adoptado esta filosofía destructiva deberían rectificar de inmediato».

Desde Israel, su embajador ante la ONU, Danny Dannon, también se mostró crítico ante la política migratoria de España en su cuenta de X y pidió explicaciones de «por qué aún mantiene enclaves coloniales en África», en alusión a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. EFE

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