Francia registró 5.764 decesos adicionales durante la ola de calor de junio

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Francia registró 5.764 muertos adicionales durante la ola de calor extremo que asfixió el país en la segunda mitad de junio, la más mortal desde la vivida en 2003, anunciaron este miércoles las autoridades sanitarias.

Las cifras provisionales de la segunda ola de calor de 2026 superan incluso las muertes atribuibles a la exposición al calor durante todo el verano de 2025 (5.722), según el balance definitivo de Santé Publique France.

Entre el 17 de junio y el 2 de julio, «se observó un exceso de mortalidad por todo tipo de causas, sin precedentes, en todos los grupos de edad a partir de los 15 años», indicó la agencia sanitaria.

Santé Publique France subrayó el aumento «inédito» de los decesos a partir de los 45 años: 979 muertes adicionales entre 45 y 64 años, y al menos 3.719, en los mayores de 75 años.

Las autoridades sanitarias comunicarán un balance final a partir de septiembre sobre las muertes atribuibles al calor durante el verano, al que deberían sumarse las 300 registradas durante la ola de finales de mayo.

Francia encadenó a mediados de julio un tercer episodio de altas temperaturas, mientras que la exposición repetida a las olas de calor debilita especialmente a las poblaciones vulnerables (niños, personas mayores, personas en situación precaria, enfermos crónicos…), según los especialistas.

La ola de calor de junio conmocionó Francia y trajo a la memoria la de agosto de 2003, que mató a 15.000 personas. La oposición acusó además al gobierno de falta de preparación.

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