Francia registró al menos 300 decesos adicionales durante la ola de calor de mayo

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Francia registró al menos 300 decesos adicionales durante la primera ola de calor de 2026, a finales de mayo, indicaron este martes las autoridades sanitarias, cuando la presión crece sobre el gobierno sobre su gestión de estos episodios de calor extremo.

La diputada ecologista Cyrielle Chatelain anunció la presentación de una moción de censura tras un tenso debate en el Parlamento con el primer ministro, Sébastien Lecornu, a quien acusó de «cargar muertos sobre [su] consciencia».

«La situación que tenemos hoy en nuestras escuelas, en nuestros hospitales demuestra que tenemos un gobierno incapaz de gestionar, que no anticipó nada», dijo a la prensa Chatelain, al anunciar la presentación de una moción de censura.

Lecornu se dijo favorable a una comisión de investigación sobre la adaptación al cambio climático, que también reclaman los ecologistas: «Llegaremos a la conclusión que no hay inacción, pero que necesitamos acelerar».

Francia ya ha vivido en 2026 dos olas de calor de una precocidad e intensidad inéditas y, según el servicio meteorológico Météo-France, un nuevo episodio podría darse a partir del fin de semana, con temperaturas por encima de los 35ºC.

Durante el primero, entre el 24 y el 28 de mayo, «se produjeron 300 decesos adicionales» respecto a una situación normal, es decir casi un 14% más, dijo en rueda de prensa la directora de la agencia de salud pública, Caroline Semaille.

Esta cifra incluye los fallecimientos por todo tipo de causas, por lo que «no están necesariamente relacionados con la ola de calor o las altas temperaturas», puntualizó la funcionaria francesa, indicando que el número exacto llegará más adelante.

Este primer balance llega cuando los franceses se recuperan todavía de la segunda ola mucho más prolongada e intensa, que dejó en junio temperaturas superiores a 40ºC de día y un récord de noche más calurosa, con 22ºC de media en el país.

La agencia nacional de salud pública dijo el domingo que, desde el miércoles, se registraron unas 1.000 muertes adicionales en comparación con los meses anteriores, pero el balance final puede ser mayor.

El 85% de los fallecidos tenía 65 años o más, señalaron las autoridades. Los aumentos más acusados se registraron entre aquellos que murieron en casa, especialmente en París y su periferia, donde las morgues acabaron desbordadas.

El director general de los hospitales públicos de París, Nicolas Revel, consideró este martes que el balance de la última ola de calor será superior al de 2025 en su conjunto (5.700 muertos), pero «no cree» que se alcance la cifra de 15.000 de 2003 en Francia.

Según el consenso científico, el cambio climático provocado por la actividad humana hace más intensos los fenómenos meteorológicos extremos.

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