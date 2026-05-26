Francia registra 7 fallecidos en plena ola de calor y activa alertas por canícula en mayo

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París, 26 may (EFE).- La ola de calor que afecta a Francia dejó al menos siete muertos, entre ellos dos personas que fallecieron mientras hacían deporte y cinco por ahogamiento, informó este martes la portavoz del Gobierno francés, Maud Bregeon, en un día en que varias regiones del oeste del país están en alerta naranja por canícula.

«Lo que puedo decir hoy es que habría siete fallecimientos relacionados directa o indirectamente con el calor», declaró este martes Bregeon a la televisión TF1.

Dos personas fallecieron mientras practicaban deporte, una el domingo en París y otra el lunes en la metrópoli de Lyon, mientras que las otras cinco murieron ahogadas mientras se bañaban en diferentes puntos del país.

El episodio de calor extremo que azota Francia, así como a otros países de Europa, continúa intensificándose en el país. Así, ocho departamentos del oeste (Finisterre, Morbihan, Mancha, Ille y Vilaine, Maine y Loira, Mayenne, Vendée y Loira Atlántico) entraron desde la medianoche del lunes al martes en vigilancia naranja por canícula, una situación inédita para un mes de mayo.

El servicio meteorológico nacional francés Météo-France informó además de que este lunes se registró un récord nacional de temperatura para un mes de mayo y advirtió que la jornada del martes será aún más calurosa.

«Este martes por la tarde se esperan temperaturas máximas de entre 33 y 36 grados Celsius en los departamentos bajo vigilancia naranja por canícula. A escala nacional, esta jornada se anuncia aún más cálida que la del lunes», señaló el organismo meteorológico en su boletín diario.

Este episodio está relacionado con la presencia de un potente anticiclón que se extiende desde el norte de África hasta las Islas Británicas, pasando por Francia, explicó por su parte La Chaîne Météo, especializada en información meteorológica y difusión de previsiones por televisión, web y aplicaciones.

«Esta configuración favorece el estancamiento del aire muy caliente sobre el país. Este patrón de bloqueo persistirá al menos hasta mediados, o incluso finales de semana, impidiendo cualquier descenso de las temperaturas», añadió el sitio web especializado.

Según La Chaîne Météo, «esta ola de calor será sin duda una de las más significativas jamás observadas para finales de mayo en el oeste de Francia, a la par de la de finales de mayo de 1922».

Ante esta situación, el primer ministro francés Sébastien Lecornu presidirá el jueves próximo una reunión interministerial sobre la ola de calor, con el objetivo de «evaluar el estado de preparación de los servicios del Estado» frente a este episodio excepcional de altas temperaturas, anunció este lunes su entorno.

Participarán en esa reunión los ministros encargados de Interior, Sanidad, Justicia, Transición Ecológica, Educación Nacional y Colectividades Locales, y abordarán cuestiones relacionadas, entre otras cuestiones, con la atención al público, el estado de las capas freáticas y el riesgo de incendios forestales. EFE

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