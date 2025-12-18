Francia rehabilita a las mujeres condenadas por abortar antes de su despenalización

afp_tickers

2 minutos

Los legisladores franceses aprobaron este jueves por unanimidad una ley para rehabilitar a las mujeres condenadas por abortar antes de su despenalización en 1975, «un progreso histórico» para las asociaciones feministas.

Entre 1870 y la ley impulsada hace cincuenta años por la entonces ministra Simone Veil, más de 11.660 personas fueron condenadas en Francia por recurrir o practicar abortos, según las estimaciones oficiales.

Esta ley «es un acto de justicia hacia esas miles de vidas quebradas por leyes injustas», declaró la ministra de Igualdad, la centroderechista Aurore Bergé, quien recordó durante su discurso el aborto de su madre.

«Tenemos la responsabilidad de reparar, pero sobre todo tenemos el deber de alertar», agregó, en referencia a los ataques actuales «en todo el mundo» contra «los derechos de las mujeres».

Después del Senado, la Asamblea Nacional (cámara baja) dio su visto bueno este jueves por unanimidad, en presencia de Claudine Montiel, una de las firmantes del «Manifiesto de las 343» mujeres que en 1971 revelaron haber abortado.

La ley, impulsada por la senadora y exministra socialista Laurence Rossignol, contempla la creación de una comisión encargada de «transmitir la memoria» de las mujeres que se sometieron a abortos clandestinos y de quienes las ayudaron.

Los diputados de izquierda radical y ecologistas lamentaron que la ley no contemple indemnizaciones para las personas afectadas, aunque Bergé no cerró la puerta a que en un futuro pueda haber algún tipo de reparación.

«Francia envía un mensaje claro, tanto dentro del país como a nivel internacional: nadie debería ser jamás condenado por UN aborto», indicó en un comunicado la organización feminista Fondation de femmes, que celebró «un progreso histórico».

Francia se convirtió en marzo de 2024 en el primer país en inscribir la «libertad garantizada» a abortar en su Constitución, gracias a un amplio apoyo social y político. Ese año, se practicaron 260.000 abortos.

mep-la/tjc/mb