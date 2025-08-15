Francia reitera su compromiso para «mejorar la situación» de los afganos y afganas

The Swiss voice in the world since 1935

París, 15 ago (EFE).- El Gobierno francés reafirmó este viernes, al cumplirse el cuarto aniversario de la toma del poder por parte de los talibanes en Afganistán, su «determinación de movilizar todos los medios a su alcance para mejorar la situación de la población afgana».

«Las decisiones adoptadas durante el último año por los talibanes ilustran una vez más su flagrante incumplimiento de las obligaciones establecidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en su resolución 2593 de 2021, cuyo cumplimiento Francia seguirá exigiendo a los talibanes», señaló el Ministerio de Exteriores galo en un comunicado.

París reiteró igualmente «su más firme condena de las graves y sistemáticas violaciones» cometidas contra las mujeres y las niñas afganas, «que tienen por objeto borrar a la mitad de la población de este país».

«La prohibición impuesta en diciembre de 2024 por los talibanes a las mujeres afganas de acceder a los centros de enseñanza médica, que se suma a las innumerables violaciones de los derechos de las mujeres y las niñas de las que son culpables los talibanes desde que tomaron el poder por la fuerza, es injustificable e inaceptable», remarca el texto. EFE

