Francia repatría de los campamentos de yihadistas en Siria a 3 mujeres y 10 menores

París, 16 sep (EFE).- Francia repatrió este martes a tres mujeres y a 10 menores de nacionalidad francesa que estaban confinados en los campamentos dedicados a familiares de yihadistas en el noreste de Siria, en una operación similar a las que se han llevado a cabo en los últimos años.

El Ministerio de Exteriores, que no dio la identidad de ninguno de ellos, señaló en un comunicado que los menores han quedado en manos de los servicios sociales de la infancia y serán objeto de «un seguimiento médico social», mientras las tres mujeres han sido entregadas a la Justicia.

De hecho, la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT) precisó que dos de ellas han quedado bajo arresto, en virtud a una comisión rogatoria del juez instructor y que la tercera debe comparecer este martes ante un magistrado con vistas a su inculpación.

En su comunicado, el Ministerio de Exteriores señaló que Francia «agradece» a «las autoridades sirias de transición así como a la administración local del noreste de Siria» haber hecho posible esta operación.

Una doble alusión, respectivamente, al nuevo poder de transición dirigido por el presidente, Ahmed al Sharaa, y a las autoridades kurdas que siguen controlando ciertas áreas del noreste del país, donde se encuentran los campamentos de familiares de yihadistas detenidos durante la guerra.

De hecho, esas autoridades kurdas en coordinación con la ONU anunciaron el pasado mes de febrero su intención de vaciar los campamentos de desplazados, incluidos los allegados de yihadistas. EFE

