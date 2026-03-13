Francia restablece las relaciones con R.Centroafricana tras un período de tensión

Bangui, 13 mar (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, confirmó este viernes el «restablecimiento completo» de las relaciones bilaterales con la República Centroafricana (RCA) tras un «período de tensión».

Barrot puso fin este viernes a una visita oficial a la capital centroafricana, Bangui, adonde llegó este jueves, con el fin de reforzar unas relaciones bilaterales tensadas en los últimos años por el acercamiento del país africano a Rusia.

«Esta es la primera vez en ocho años que un ministro de Asuntos Exteriores francés visita Bangui, y mi presencia marca el restablecimiento completo de las relaciones y los lazos entre nuestros dos países tras un periodo de tensión que fue breve», afirmó este viernes el ministro en declaraciones a la emisora local Radio Ndeke Luka.

«Esto forma parte de nuestra historia compartida, arraigada en una profunda relación entre nuestros pueblos, un idioma común o la doble nacionalidad», subrayó el jefe de la diplomacia francesa.

Según Berrot, esta nueva etapa responde a la «hoja de ruta» acordada por los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, y RCA, Faustin-Archange Touadéra, que «allanó el camino para esta profundización y fortalecimiento de nuestras relaciones durante las próximas décadas».

Durante su visita, Barrot fue recibido por Touadéra y también mantuvo reuniones con el primer ministro centroafricano, Félix Moloua, y con la ministra de Asuntos Exteriores, Sylvie Baïpo-Temon.

El ministro visitó, asimismo, la Casa de los Sobrevivientes (MOSUCA), que apoya a víctimas de violencia sexual; la misión europea de entrenamiento EUTM-RCA, encargada de la formación de las Fuerzas Armadas centroafricanas; y la MINUSCA, la misión de estabilización de Naciones Unidas en el país.

Asimismo, inauguró el laboratorio africano de referencia sobre la polio de la Organización Mundial de la salud (OMS) en el Instituto Pasteur de Bangui.

El viaje tiene lugar tras la detención y posterior liberación de dos empleados de Médicos Sin Fronteras (MSF) en el país, entre ellos un francés detenido la pasada semana por las fuerzas de seguridad centroafricanas con apoyo de los mercenarios rusos del Grupo Wagner.

El ciudadano francés, cuya liberación fue confirmada este jueves por MSF, fue arrestado bajo sospecha de «actividades subversivas destinadas a apoyar a los grupos armados» en el norte del país, según las autoridades centroafricanas.

La retirada de Francia de la órbita de influencia centroafricana, tras el fin de la operación militar ‘Sangaris’ (2013-2016) y el término de su presencia militar en 2022, permitió a Rusia ampliar su presencia en el país.

Desde entonces, las relaciones entre Bangui y París estuvieron marcadas por la tensión, si bien la visita de Barrot refuerza el retorno gradual de Bangui a Occidente.

La RCA sufre violencia sistémica desde finales de 2012, cuando una coalición de grupos rebeldes de mayoría musulmana, los Séléka, tomó la capital y derrocó al expresidente François Bozizé, tras diez años de gobierno (2003-2013), lo que desató una guerra civil.

Desde entonces, el país vive un conflicto interno intermitente que ha causado miles de muertos y cientos de miles de desplazados. EFE

