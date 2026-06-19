Francia se opone a que la UE financie centros de retorno de migrantes en países terceros

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Bruselas, 19 jun (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo este viernes que su país se negará a financiar con el presupuesto de la Unión Europea la construcción de centros de retorno de migrantes en países extracomunitarios, una política que rechazó por ineficaz y contraria a los valores europeos y que aseguró que París no aplicará.

«Respeto a los que lo quieran hacer, (pero) estoy en desacuerdo desde un punto de vista tanto pragmático como de principios, y creo que no tiene nada que ver con la política europea. Esto depende de las políticas nacionales y yo me opondré a que el presupuesto europeo para la política internacional de la UE sea utilizado para construir centros de retornos», dijo en una rueda de prensa al término de la cumbre de líderes de los Veintisiete celebrada en Bruselas.

En ese encuentro los jefes de Estado y Gobierno debatieron por primera vez con cifras sobre el Marco Financiero Plurianual 2028-2034 después de que sus ministros acordasen el martes los tres pilares del mismo, incluido el del programa Europa Global para la acción exterior del bloque.

El acuerdo alcanzado por los Estados miembros abre la puerta a financiar con esos fondos las «soluciones innovadoras» en materia de inmigración, un eufemismo utilizado para hacer referencia, entre otras medidas, a los centros de deportación para migrantes en países terceros que ya cuentan con luz verde de la UE en el marco de su nuevo Pacto de Migración y Asilo.

En este sentido, el mandatario francés instó a mantener una «gran prudencia cuando se habla de innovación sobre los valores y los derechos humanos» y subrayó que, si bien Francia apoya una política migratoria «rigurosa», que luche contra la inmigración ilegal y que permita retornos más eficaces para aquellas personas que no tienen derecho a permanecer en el bloque, se opone a los centros en países terceros y no los pondrá en marcha.

«¿Vamos a empujar a todas esas personas a un país que no es el suyo, mientras que ni siquiera queréis que se queden en el vuestro? No estoy seguro de que esta sea nuestra Europa, de que estos sean los principios fundamentales sobre los que se ha construido Europa. Y además no creo que sea eficaz. La prueba es que no he visto todavía a nadie hacerlos funcionar», dijo.

El presidente francés instó además a considerar qué efecto tendrían esas políticas a la hora de defender la «credibilidad» de la UE en África «al explicar que vamos a utilizar el dinero para la inversión solidaria para construir estos centros de retorno en su continente».

La posición de Francia, que coincide con la expresada por España -que se abstuvo de dar su apoyo al programa Europa Global por esta circunstancia-, contrasta sin embargo con la de otra veintena de países que hoy abogaron en una carta conjunta por entablar contactos con socios potenciales para crear estos centros y pidieron a la Comisión Europea que les apoye, incluido con recursos financieros.

La misiva, iniciativa de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, está firmada por los líderes de Italia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Estonia, Grecia, Hungría, Lituania, Letonia, Malta, Países Bajos, Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia, y dirigida a los presidentes del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, Antonio Costa, y al resto de miembros de la UE. EFE

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