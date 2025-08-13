Francia se posiciona contra nuevo texto sobre contaminación de plásticos en negociaciones

2 minutos

Ginebra, 13 ago (EFE).- Francia se posicionó hoy en contra, como la gran mayoría de países, del nuevo texto presentado en las últimas horas de las negociaciones de un tratado internacional para frenar la contaminación de plásticos, al considerarlo «inaceptable».

La ministra de Transición Ecológica de Francia, Agnès Pannier-Runacher, dijo que el texto presentado por el presidente del órgano negociador, el embajador ecuatoriano Luis Vayas no respeta el mandato recibido para estas negociaciones y no responde a las expectativas expresadas por una gran mayoría de países.

Al mismo tiempo, opinó que la propuesta va en contra de la evidencia científica e incluso contra el deseo de la industria en general -en la que el plástico es una materia ampliamente utilizada- «que desea visibilidad para decidir sobre sus inversiones» futuras.

La ministra dijo estar convencida de que la industria actuará según las reglas si estas son claras y si no corre el riesgo de que se les exija cambiar su modo de producción de un día para otro.

Pannier-Runacher no dudó en llamar «plaga» a la contaminación de plásticos, de los que se producen entre 430 y 460 millones de toneladas al año.

El embajador Vayas anunció, tras el masivo rechazo a su nuevo texto, que en las próximas horas redactará uno nuevo y lo presentará mañana, el último día previsto de las negociaciones en Ginebra, en las que participan activamente 184 gobiernos y que ha provocado una importante movilización de las organizaciones de la sociedad civil que traban en el terreno del medioambiente y la salud.EFE

is/icn