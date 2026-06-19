Francia se prepara para una ola de calor con polémica política incluida

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París, 19 jun (EFE).- El Gobierno francés adoptó este viernes un conjunto de medidas para afrontar la ola de calor que espera que se agudice a partir del próximo domingo, en medio de las críticas de la oposición por falta de anticipación.

Varios ministros del Ejecutivo mantuvieron una reunión para coordinar un conjunto de medidas, como la suspensión de competiciones deportivas al aire libre, la vigilancia extrema en los departamentos más afectados o la suspensión de pruebas de acceso a la universidad.

Por el momento, las altas temperaturas mantienen a 53 departamentos del este y el centro del país en vigilancia naranja -prácticamente la mitad del país-, aunque se espera que algunos de ellos pasen a alerta roja por las altas temperaturas a partir del domingo, en un episodio de calor que durará, al menos, hasta el martes próximo.

Se espera que en algunos puntos del país las mínimas no bajen de 30 grados y que el mercurio pueda ascender hasta los 40.

Además, cinco departamentos del norte del país están en alerta por tormentas.

En ese contexto, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, hizo un llamamiento a la prudencia y la vigilancia y aseguró que mantendrá movilizados a sus dispositivos locales.

Señaló que se suspenderán competiciones deportivas al aire libre y aunque no se anulará la Fiesta de la Música, prevista el domingo en todo el país, sí se extremará la vigilancia.

La titular de Sanidad, Stéphanie Rist, por su parte, alertó de la combinación entre el calor y el consumo de alcohol durante esas manifestaciones festivas, que pueden elevar los riesgos sanitarios y de deshidratación.

Agregó que se extremará la vigilancia en establecimientos que albergan a grupos frágiles, como hospitales o residencias de la tercera edad.

El ministro de Educación, Edouard Geffray, por su parte, aseguró que 784 colegios, de los 60.000 que hay en el país, han decidido suspender las clases en las horas de más calor, al tiempo que indicó que se retrasarán las pruebas de acceso a la universidad para 4.000 alumnos, del total de un millón que deben pasarlo a principios de la próxima semana.

La oposición acusó al Ejecutivo de no haber tomado medidas preventivas frente a las olas de calor, que son cada vez más frecuentes en el país.

La líder ultraderechista, Marine Le Pen, aseguró que «no se puede condenar a personas mayores a sufrir niveles de calor que afectan a su salud» y recordó que su programa para las presidenciales del año próximo incluye un plan para equipar a todos los edificios públicos con aíre acondicionado, con prioridad para hospitales, residencias y escuelas.

Los servicios meteorológicos de Francia tienen previsto actualizar sus previsiones a primera hora de la tarde. EFE

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