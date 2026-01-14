Francia se sumará a una misión europea en el envío de tropas a Groenlandia

París, 14 ene (EFE).- Francia se sumará a una misión militar europea en Groenlandia con el envío de tropas a ese territorio autónomo danés reivindicado por Estados Unidos, indicaron este miércoles fuentes del Ministerio de Defensa.

El anunció francés se añade a los realizados hoy por Alemania, Suecia y Noruega, han indicado hoy que enviarán oficiales a esa isla para estudiar de forma conjunta posibles formas de cooperar para incrementar la seguridad en la región. EFE

