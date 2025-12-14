Francia solicita a la Unión Europea postergar el trámite de acuerdo con Mercosur

Francia solicitó este domingo a la Unión Europea postergar los «plazos» previstos para la firma del acuerdo comercial con Mercosur, ya que considera que «no están dadas las condiciones» para una votación de los Estados, declaró la oficina del primer ministro en un comunicado.

«Francia solicita que se posterguen los plazos de diciembre para continuar el trabajo y obtener las medidas de protección legítimas de nuestra agricultura europea», explicó el despacho del primer ministro, Sebastien Lecornu.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quiere firmar este tratado de libre comercio con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay el próximo sábado durante la cumbre del Mercosur en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu.

Para ello, el bloque europeo debe obtener el visto bueno de los Estados miembros durante esta semana, entre el martes y el viernes.

Francia lidera el grupo de países europeos reticentes a firmar el acuerdo que ambos bloques negocian desde hace dos décadas.

La Comisión Europea anunció en septiembre un mecanismo de «seguimiento reforzado» para los productos agrícolas expuestos a este acuerdo comercial como la carne bovina, de aves, el arroz, o el etanol y la posibilidad de intervenir en el mercado en caso de una desestabilización.

Antes de pronunciarse, los países del bloque de los 27 esperan el resultado de una votación del Parlamento Europeo el martes sobre las medidas de salvaguardia destinadas a tranquilizar a los agricultores, especialmente a los franceses, que se oponen frontalmente a este tratado.

Antes de la declaración del Ejecutivo francés, el ministro francés de Economía y Finanzas, Roland Lescure, afirmó en una entrevista publicada este domingo por el diario alemán Handelsblatt que «en su forma actual, el tratado no es aceptable».

Según Lescure, la obtención de una «cláusula de protección fuerte y eficaz» forma parte de las «tres condiciones» de Francia antes de dar su conformidad.

La segunda es que las normas aplicadas en la UE para la producción «deben aplicarse también a la producción en los países socios», dijo el ministro, y la tercera son «controles en la importación».

El tratado de libre comercio busca favorecer las exportaciones de automóviles, maquinaria y vinos europeos a los países del Mercosur, a cambio de facilitar la entrada de carne, azúcar, arroz o soja sudamericanos.

Los agricultores franceses temen que su mercado se vea inundado de productos agrícolas del Mercosur, considerados como más competitivos.

Si se aprobara, el acuerdo UE-Mercosur crearía un mercado común de 722 millones de habitantes.

