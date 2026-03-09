Francia solicita reunión del Consejo de Seguridad de ONU por «brutal deterioro» en Líbano

París, 9 mar (EFE).- Francia solicitó este lunes una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debido al «brutal deterioro» de la situación en el Líbano, informó el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, en sus redes sociales.

«Ante el brutal deterioro de la situación, Francia solicitó una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas», informó Barrot en su cuenta oficial en X.

Este anuncio llega el mismo día en que el Ejército israelí ha bombardeado el Dahie, el conjunto de suburbios del sur de la capital libanesa, Beirut, apenas unas horas después de emitir un aviso a la población este lunes.

«Continuamos nuestras conversaciones con las autoridades libanesas e israelíes para evitar que el país caiga en el caos, lograr un alto el fuego y continuar el proceso esencial de desarme de Hizbolá», manifestó el jefe de la diplomacia francesa.

El presidente francés, Emmanuel Macron, instó la semana pasada a Israel a cesar sus ataques en el Líbano y advirtió de que una operación terrestre supondría una «escalada peligrosa y un error estratégico».

En un discurso televisado el 3 de marzo subrayó que Tel Aviv debe respetar la integridad territorial del Líbano, al tiempo que pidió a Hizbulá que cese «absolutamente todos sus ataques».

Para ayudar al pueblo libanés, Francia liberó 6 millones de euros en ayuda de emergencia para las organizaciones humanitarias que ya se encuentran en el terreno, explicó el ministro de Exteriores galo.

En este sentido, Barrot precisó que las autoridades francesas están preparando un envío de 20 toneladas de ayuda humanitaria que llegará mañana mismo.

Además, París ha abierto un fondo de contribuciones del Centro de Crisis del Ministerio de Asuntos Exteriores a las empresas y autoridades locales que deseen contribuir para ayudar a la población libanesa.

Israel mantiene una intensa campaña de bombardeos en el Líbano que ha dejado decenas de muertos y miles de heridos, según fuentes oficiales libanesas.

La ofensiva israelí se desató tras los ataques de Hizbulá al norte de Israel después de la muerte en el primer ataque de Israel y Estados Unidos en Irán, que se saldó con la muerte, entre otros, del líder supremo iraní, Alí Jameneí. EFE

