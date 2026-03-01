Francia solo puede estar satisfecha por la muerte de Jameneí, dice portavoz del Gobierno

París, 1 mar (EFE).- La portavoz del Gobierno francés, Maud Bregeon, afirmó este domingo que el ayatolá Alí Jameneí, muerto en la batería de ataques a Irán lanzados por EE.UU e Israel, era un «dictador sanguinario» y añadió que «por lo tanto, solo podemos estar satisfechos» de su desaparición.

Recordó, en concreto, que el fallecido líder supremo iraní oprimió a su pueblo, degradó a las mujeres, a los jóvenes y a las minorías y recientemente había sido responsable de la muerte de miles de civiles en su país y en la región, durante una entrevista conjunta de los medios RTL, Le Figaro y Public Sénat.

La portavoz del Ejecutivo advirtió, no obstante, de que la decisión de Estados Unidos e Israel de atacar Irán «sume a la región en una situación de inestabilidad» y que está fuera del marco del derecho internacional.

«Corresponde al pueblo iraní elegir su propio destino», manifestó igualmente Bregeon, quien reiteró que Francia ni participó ni fue avisada con antelación de los ataques.

Rechazó, por contra, que eso implique que Francia esté aislada y recordó que el presidente, Emmanuel Macron, mantuvo numerosos contactos durante toda la jornada de ayer y que ha hecho saber a sus socios en Oriente Medio la disponibilidad de París a prestarles asistencia ante las represalias de Teherán contra los aliados de Estados Unidos.

Bregeon enfatizó la prioridad del Ejecutivo de garantizar la seguridad de los ciudadanos y empresas francesas en la región y aseguró que Francia está preparada para evacuar a los nacionales que lo soliciten en cuanto «la situación lo permita».

Respecto a la situación interna en el país, después de que ayer el Ministerio de Interior diera orden de que las fuerzas de seguridad debían estar alerta ante posibles desestabilizaciones, la portavoz mandó un mensaje de tranquilidad al aseverar que siempre hay «una vigilancia extremadamente elevada» de potenciales amenazas terroristas.

La de Bregeon es la primera reacción del Gobierno francés desde la confirmación oficial de la muerte de Jameneí.

Este sábado, el presidente francés, Emmanuel Macron, pidió un cese de la escalada bélica, instó a Irán a mantener negociaciones y pidió una reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. EFE

