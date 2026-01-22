Francia subraya «progresos» para una solución que no cuestiona la soberanía de Groenlandia

París, 22 ene (EFE).- El portavoz del Ministerio francés de Exteriores, Pascal Confevraux, se felicitó este jueves por «los progresos» en la discusión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para una solución en la crisis de Groenlandia que «no cuestiona» la soberanía de esta isla bajo administración danesa.

Confavreux, que se refirió en conferencia de prensa a las declaraciones del presidente estadounidense y del secretario general de la OTAN tras sus discusiones el miércoles en Davos, destacó los «progresos» que traslucen.

Sobre todo porque se abre la puerta a «una solución que no cuestiona la soberanía de un Estado europeo», en alusión a Dinamarca, y en la que se abandona la amenaza de nuevos aranceles que había lanzado Trump contra los ocho países europeos que enviaron la semana pasada militares a Groenlandia para unas maniobras.

El portavoz francés también hizo hincapié en que las discusiones entre Trump y Rutte han servido para hablar de cuestiones de seguridad en el Ártico, algo en lo que dijo que «hay consenso» entre los europeos y Estados Unidos y en lo que Francia está «implicada».

Aludía así tanto al hecho de que Francia enviara militares a Groenlandia la semana pasada como a la propuesta de París de que se organicen maniobras de la OTAN en el Ártico en la que participarían tropas francesas.

Confavreux, en cualquier caso, no quiso responder a si Estados Unidos había aceptado esa propuesta de maniobras de la OTAN.

Tampoco quiso contestar directamente a la cuestión de si Francia retiraba su iniciativa lanzada al resto de los miembros de la Unión Europea de responder a la amenaza de aranceles de Trump por Groenlandia de utilizar en respuesta el dispositivo anticoerción.

Se limitó a indicar que ha habido muchos vaivenes por parte de Estados Unidos y que la posición francesa es «constante» para mostrar «nuestra seriedad en la voluntad de defender la seguridad del Ártico (…) y nuestra determinación».

Por lo demás, remitió a las decisiones que se tomen en la cumbre extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno de la UE convocada este jueves en Bruselas. EFE

