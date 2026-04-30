Francia suspende un dispositivo de contracepción femenino permanente vendido en España

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París, 30 abr (EFE).- La agencia francesa del medicamento anunció este jueves que suspende la venta de FemBloc, un dispositivo de contracepción femenino que pretende ser permanente y que ya se comercializa en España, porque considera que los datos clínicos disponibles no garantizan la eficacia y seguridad a largo plazo.

En un comunicado, la Agencia Nacional de Seguridad del Medicamento y de los Productos Sanitarios (ANSM) explica que ha tomado esa decisión, que restringe el uso de ese producto del fabricante estadounidense Femasys a un ensayo clínico, por las «incertidumbres» que le rodean.

En concreto, tiene dudas sobre «la calidad» de los estudios clínicos que ha llevado a cabo el fabricante porque estima que se han hecho con un número de mujeres demasiado reducido y porque el periodo de seguimiento ha sido muy corto.

FemBloc se presenta como una alternativa a la ligadura de trompas y consiste en un polímero que se coloca en las tropas de Falopio para así generar un tejido que supuestamente las obstruye de forma permanente.

En Francia se ha aplicado únicamente a cuatro mujeres en marzo, según la ANSM, que señala que el dispositivo había obtenido en junio de 2025 el marcado CE y por ahora se ha comercializado en España, donde se está llevando a cabo un estudio con 100 pacientes.

También ha obtenido una aprobación reglamentaria en el Reino Unido y en Nueva Zelanda.

Las cuatro mujeres a las que se les colocó en Francia fueron informadas de que tenían que hacer un seguimiento médico y la ANSM recomienda a las que se planteen recurrir a él que por ahora se decanten por otras alternativas.

El ensayo clínico al que remite la agencia del medicamento antes de pronunciarse de nuevo tendrá como doble objetivo «garantizar la seguridad de las mujeres» que lo utilicen y recopilar los datos necesarios para evaluar si se autoriza su comercialización en Francia. EFE

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