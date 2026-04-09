Francia tacha de «traición» que Hungría informase a Rusia de reuniones internas de la UE

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París, 9 abr (EFE).- El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, calificó de «traición» el comportamiento del entorno del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, tras las revelaciones periodísticas sobre la transmisión de contenidos confidenciales de la Unión Europea (UE) a Rusia.

«Es una traición a la exigencia de solidaridad que se impone entre los países de la Unión Europea si queremos ser fuertes», manifestó Barrot en una entrevista a la radio France Inter al ser preguntado por las informaciones según las cuales el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, habría compartido detalles de reuniones internas de los Veintisiete con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov.

El jefe de la diplomacia francesa subrayó que, aunque puedan existir desacuerdos entre socios, «es la unidad la que debe prevalecer» en el club comunitario.

Barrot advirtió que este tipo de comportamientos pone en riesgo la cohesión europea en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas crecientes. «Si no estamos unidos y somos solidarios, nos convertiremos en vasallos o en juguetes de las grandes potencias, y eso es precisamente lo que rechazamos», afirmó.

Barrot señaló además que estas filtraciones «arrojan una sombra de duda sobre la integridad de nuestras deliberaciones» en el seno de los consejos europeos, e instó a Orbán a respetar tanto sus compromisos políticos, en particular respecto al apoyo a Ucrania, como los principios de solidaridad que rigen el funcionamiento de la Unión Europea.

Nuevas grabaciones de audio publicadas el miércoles por varios medios de investigación -VSquare, FrontStory, Delfi Estonia, The Insider y el Centro de Investigaciones Ján Kuciak- recogen conversaciones entre los ministros de Exteriores húngaro y ruso entre diciembre de 2023 y agosto de 2025 en las que se deduce, según esos medios, que Szijjártó entregó en varias ocasiones documentos de la Unión Europea a Lavrov. EFE

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