Francia tendrá un presupuesto para 2026 «dentro de unos diez días», según el Gobierno

3 minutos

París, 29 ene (EFE).- Francia tendrá un presupuesto para 2026 «dentro de unos diez días», afirmó este jueves la portavoz del Gobierno francés, Maud Bregeon.

Bregeon hizo ese cálculo en una entrevista con Sud Radio, en la que tachó de «irresponsables » a los miembros de la izquierdista La Francia Insumisa (LFI) y la extrema derecha de Agrupación Nacional (RN), que han presentado varias mociones de censura al proyecto de ley de presupuestos del Estado para 2026 y anuncian varias más.

Tras el rechazo de dos mociones de censura el viernes pasado a la parte de ingresos y otras tantas el martes de esta semana a la parte de gastos en la Asamblea Nacional, el proyecto de ley de presupuestos para 2026 regresa al Senado este jueves, donde se espera una rápida tramitación.

Y es que la alianza mayoritaria de centroderecha en la cámara alta del Parlamento presentó formalmente el miércoles una moción para rechazar el proyecto de ley en su segunda lectura, lo que acelera el proceso parlamentario.

Ya que allana el camino para su aprobación definitiva a principios de la próxima semana en la Asamblea Nacional, tras una lectura final, un último uso este viernes del artículo 49.3 de la Constitución, que permite la aprobación de una ley sin voto parlamentario y el debate el lunes o martes de las mociones de censura previstas.

La Comisión de Finanzas del Senado, reunida el miércoles, decidió no prolongar los debates presupuestarios, que comenzaron a principios de otoño. Por lo tanto, el largo proceso de debates presupuestarios está llegando a su fin.

Eso supondrá una bocanada de oxígeno para el Ejecutivo y para el presidente, Emmanuel Macron, ya que evita un nuevo adelanto electoral como le reclaman la extrema derecha de Marine Le Pen y la izquierdista La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon.

Hace unos meses la esperanza de vida del Gobierno Lecornu parecía corta, pero el primer ministro ha sabido maniobrar en una Asamblea en la que carecía de mayoría para lograr la principal tarea que le encargó el presidente, adoptar unas cuentas para este año.

De lo contrario, Macron se habría visto obligado a disolver la cámara baja y convocar unas legislativas en las que los sondeos auguraban una nueva caída de sus votos y una subida de la extrema derecha.

Para evitarlo, Lecornu ha otorgado concesiones a los socialistas, como el mantenimiento del gasto social y de los subsidios de desempleo, o la congelación de los impuestos a los particulares, que se suman a la congelación del retraso de la edad mínima de jubilación hasta los 64 años que ya habían conseguido a finales del año pasado para adoptar las cuentas de la Seguridad Social.

El proyecto del Gobierno prevé mantener el déficit público en el 5 % del producto interior bruto (PIB), dentro de la trayectoria descendente para la que se había comprometido con Bruselas y que prevé situarlo por debajo del 3 % en 2029.

Para ello, las cuentas incluyen importantes recortes en los gastos de funcionamiento del Estado, salvo en los ministerios de Defensa, que incluye un importante incremento del gasto militar para afrontar la difícil situación geopolítica actual, Interior, Justicia, Educación y Transición Energética.

Además, el proyecto gubernamental prolonga el impuesto especial a las grandes empresas ya introducido en las cuentas de 2025, que prevé recaudar unos 8.000 millones de euros entre las 300 mayores sociedades del país. EFE

