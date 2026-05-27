Francia tiene 13 departamentos en alerta por canícula con previsión de hasta 38 grados

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París, 27 may (EFE).- Francia afronta este miércoles un nuevo episodio de calor «sin precedentes» para un mes de mayo, con 13 departamentos en alerta naranja por canícula y temperaturas que podrían alcanzar los 38 grados, según las previsiones de Météo-France.

La ola de calor debería alcanzar este miércoles su punto álgido, con registros entre 30 y 35 grados en gran parte del país y máximas locales de hasta 38 grados en las regiones de Poitou-Charentes, Centro-Valle del Loira y el entorno mediterráneo, indicó el instituto meteorológico.

Según los meteorólogos, las temperaturas se sitúan entre 10 y 15 grados por encima de los valores habituales para esta época del año. Además, podrían batirse nuevos récords de calor en el oeste y el centro del país, por tercer día consecutivo.

El episodio también se caracteriza por noches especialmente cálidas, con mínimas de entre 18 y 22 grados en grandes ciudades, lo que limita el alivio térmico nocturno.

Las temperaturas más elevadas se esperan entre el suroeste, los Países del Loira, el Centro-Valle del Loira y la cuenca parisina, donde los termómetros podrían alcanzar los 36 o 37 grados.

Solo el litoral del Canal de la Mancha, el noreste y algunos valles alpinos registraron temperaturas más frescas durante la mañana, con valores próximos a los 10 o 14 grados.

La persistencia del calor está deteriorando además la calidad del aire, con un aumento de las concentraciones de ozono y niveles de contaminación considerados «malos» o «muy malos» al final del día en varias grandes aglomeraciones del oeste, el centro y la región parisina.

En zonas montañosas, Alpes y Pirineos podrían registrar tormentas térmicas localizadas al final de la jornada, algunas potencialmente intensas. También se prevén tormentas aisladas entre el interior de Bretaña y el departamento de Calvados.

Los servicios meteorológicos prevén que la situación se prolongue al menos hasta mañana jueves, e incluso hasta el viernes en el suroeste, antes de una ligera bajada de temperaturas desde el norte, aunque el ambiente seguirá siendo marcadamente veraniego en la mayor parte del país. EFE

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