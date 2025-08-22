Francia urge a Irán a reaccionar a las demandas de los europeos sobre su programa nuclear

2 minutos

París, 22 ago (EFE).- Francia urgió este viernes a Irán a que responda a las demandas de los europeos sobre las inspecciones de su programa nuclear, y le recordó que si no se atienden se le volverán a aplicar las sanciones que se levantaron con el acuerdo de 2015.

En un mensaje colgado este viernes en su cuenta de X, el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, insiste en que «el tiempo apremia», después de señalar que, junto a sus colegas del Reino Unido, Alemania y con la responsable diplomática de la Unión Europea ha mantenido «una importante llamada» con el titular de Exteriores iraní, Abás Aragchi.

Se trataba de discutir del «programa nuclear y de las sanciones contra Irán que nos preparamos para volver a aplicar», señala Barrot, que añade que habrá un nuevo encuentro sobre esa cuestión «la semana próxima».

Francia, Reino Unido y Alemania anunciaron el pasado día 13 que para facilitar las negociaciones iban a dar a Irán un plazo adicional, hasta finales de mes, antes de restablecer las sanciones que quedaron suspendidas con el llamado plan de acción global común (JCPoA, en sus siglas en inglés) de julio de 2015.

Ese acuerdo por el que el régimen de Teherán aceptaba una serie de medidas de transparencia sobre su programa nuclear, en particular con visitas de los expertos del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), quedó en buena parte vaciado de contenido en 2018 cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su primer mandato, decidió su retirada unilateral.

Aunque los europeos sí que mantuvieron su compromiso con el JCPoA, Irán fue abandonando progresivamente las obligaciones que le vinculaban. El acuerdo contemplaba una limitación del programa nuclear iraní a cambio de una retirada de las sanciones durante un periodo de 10 años, que ya ha vencido.

Francia, Reino Unido y Alemania amenazan actualmente con activar el mecanismo de restablecimiento de esas sanciones si Teherán no acepta un dispositivo de control que permita controlar y verificar que no se dota de la bomba atómica. EFE

