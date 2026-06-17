Francia ve a México como destino de inversión por acuerdo con UE

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Ciudad de México, 17 jun (EFE).- Francia ve a México como un destino creciente de inversión por la alineación entre el Plan México y el acuerdo global modernizado con la Unión Europea, con el que espera incrementar las inversiones en ambos países y elevar hasta un 30 % el comercio bilateral, dijo la embajadora Delphine Borione.

“Hay mucho interés, ya las empresas francesas invierten mucho en sectores importantes que son también estratégicos y corresponden al Plan México”, señaló la diplomática en entrevista con EFE.

Borione mencionó como áreas con mayor presencia y potencial a los sectores automotriz, aeronáutico, farmacéutico, agrícola y agroalimentario, además de energía e infraestructura, incluida la construcción de trenes.

La embajadora destacó que muchas compañías francesas ya instaladas en México producen bajo el sello ‘Hecho en México’, operan grandes plantas, emplean a trabajadores mexicanos y aportan transferencia de tecnología.

“Por esto se considera que son filiales, son empresas mexicanas”, dijo al subrayar que la presencia francesa forma parte de las cadenas productivas locales más importantes.

Borione vinculó este momento económico con la última visita a México del presidente francés, Emmanuel Macron —en noviembre de 2025—, quien firmó con la presidenta Claudia Sheinbaum una declaración conjunta que reafirmó la asociación estratégica bilateral, basada en valores compartidos, reglas y derecho internacional.

La diplomática sostuvo que el acuerdo modernizado con la UE “va a facilitar aún más el comercio” y las inversiones, al prever eliminación de aranceles, facilitación de inversión y simplificación de procesos.

Desde la firma del primer acuerdo entre México y la UE, recordó, los intercambios se multiplicaron por cuatro, por lo que consideró que aún hay margen de crecimiento.

La embajadora estimó que el comercio entre ambas partes podría aumentar “de un 20 a 30 %”, en línea con proyecciones del empresariado mexicano, una estimación que consideró correcta por el efecto de menores barreras comerciales y administrativas.

Borione también reveló próximas misiones comerciales previstas con este impulso bilateral.

Detalló que empresas mexicanas viajarán a París para participar en Choose France, un encuentro mundial con empresarios interesados en invertir en Francia, y en VivaTech, que definió como “el evento más importante al mundo” en nuevas tecnologías.

Además, Francia organizará en octubre una semana económica en México, con la expectativa de convertirla en un encuentro anual con actividades en distintos sectores.

Entre las compañías francesas con presencia relevante citó a Safran, Airbus, Total, Engie, Sanofi y Alstom, y destacó la transición verde y las energías renovables.

También invitó a las empresas mexicanas a usar Francia como plataforma hacia Europa y otros mercados, al mencionar la presencia de Bimbo, Alsea y Cemex como referentes mexicanos en Europa.

“Las empresas mexicanas son los más importantes de todo Latinoamérica en Francia. Son los más presentes, tenemos grandes empresas y esto demuestra también la capacidad de las empresas mexicanas de ir al mercado europeo”, concluyó. EFE

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