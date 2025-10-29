Francia ve amenazado el alto el fuego en Gaza y pide restablecerlo lo más rápido posible

1 minuto

París, 29 oct (EFE).- Francia considera que el alto el fuego en Gaza está «amenazado» y pidió que sea «restablecido lo más rápido posible», tras la reanudación este miércoles de las operaciones militares por parte de Israel, que acusa por su parte a Hamás de violar el cese de las hostilidades.

Así lo manifestó el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, durante la reunión del consejo de ministros celebrada esta mañana, según transmitió posteriormente en una rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo, Maud Bregeon.

Barrot señaló también que «la prioridad francesa» es integrarse en el dispositivo puesto en marcha por los estadounidenses para estabilizar el enclave.

Los bombardeos israelíes mataron a un centenar de palestinos, incluidos 64 mujeres y niños, según informó el Ministerio de Salud gazatí. EFE

