Francia vive este miércoles el día más caluroso jamás registrado en el país

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(Actualiza con más datos y declaraciones)

París, 24 jun (EFE).- Francia experimentó este miércoles el día más caluroso jamás registrado en el país, superando el récord alcanzado el martes, según el instituto meteorológico Météo-France.

El indicador térmico nacional, que mide el promedio de las temperaturas diurnas y nocturnas en 30 estaciones de referencia, alcanzó los 30 °C, de acuerdo con los datos establecidos este miércoles a las 17:00 hora local, frente al anterior récord histórico marcado la víspera con una media nacional de 29,9 °C, que ya superaba los anteriores máximos de las canículas de 2019 y 2003.

Las temperaturas máximas rebasaron los 40 °C en amplias zonas del territorio, con valores superiores en el suroeste. Se registraron, entre otros, 43,6 °C en Cazaux (Gironda), 42,5 °C en Burdeos, 42,2 °C en Nantes, 41,6 °C en Le Mans y 40,3 °C en París, en un episodio inaudito de calor extremo persistente tanto de día como de noche.

Las noches fueron excepcionalmente cálidas, que en varios puntos no bajaron de los 25 °C e incluso superaron ese umbral en áreas del oeste del país, lo que incrementó el impacto sanitario del episodio.

De hecho, a comienzos de semana, cuando el episodio apenas estaba comenzando, las cifras de pacientes en las urgencias se acercaron a máximos históricos, como señala la agencia Santé Publique France.

En lo que definió como «un grito del corazón», la ministra de Salud, Stéphanie Rist, lanzó esta noche un llamamiento en el telediario de France 2 a toda la población a movilizarse «por las personas que están aisladas».

«Si estás al lado de alguien que está aislado, ve a ver a tu vecino, pregúntale si está bien», dijo.

Además, 48 personas han muerto ahogadas desde el 18 de junio, cuando comenzó la actual ola de calor, dijo en la televisión BFMTV el director general de Seguridad Civil y Gestión de Crisis, Julien Marion.

«Es una cifra mayor que en años anteriores y afecta principalmente a los jóvenes», lamentó.

En la misma cadena, un veterinario advirtió del aumento de la mortalidad entre los animales domésticos debido al calor extremo. «Los animales se están asando en el asfalto», afirmó Pierre Fabing, cofundador de 3115 Urgencias Veterinarias, que cifró en un 10 % el aumento de muertes en comparación con el mismo período de 2025.

Météo-France prevé que la ola de calor continúe en los próximos días, con un desplazamiento progresivo del núcleo más intenso hacia el centro y el este del país.

El episodio viene acompañado de un riesgo elevado de tormentas eléctricas, especialmente en el oeste a partir de este jueves, con posibles rachas de viento intensas, precipitaciones fuertes y caída de granizo, advirtió Météo-France.

Las autoridades alertan además del aumento del riesgo de incendios forestales debido a la sequedad extrema de la vegetación, la baja humedad y las altas temperaturas persistentes, una situación que afecta ya a decenas de departamentos.

La alerta roja, la máxima, ha sido activada para este jueves en 72 del centenar de departamentos de país, lo que significa 14 más que este miércoles y cerca de las tres cuartas partes del país.

Según los registros, se trata de la 52 ola de calor en Francia desde 1947, con una concentración creciente de estos episodios en el siglo XXI, lo que los expertos vinculan a una mayor frecuencia de fenómenos extremos en un contexto de cambio climático. EFE

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