Francia vive la primavera más calurosa de su historia

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Francia registró la primavera más cálida desde que comenzaron los registros en el año 1900, marcada por una ola de calor temprana y abrasadora a finales de mayo, anunció el martes el servicio meteorológico del país.

«Con una temperatura media de 13,8 °C, esta primavera de 2026 es la más cálida jamás registrada», indicó Météo France en un reporte que abarca los meses de marzo a mayo.

La temporada batió los récords de primavera anteriores establecidos en 2011 y 2020, agregó el servicio meteorológico.

Al final de la primavera se registró una «ola de calor sin precedentes» que afectó especialmente a una amplia zona del noroeste del país, indicó Meteo France.

Francia, el Reino Unido y Portugal registraron sus días de mayo más calurosos de la historia, ya que una «cúpula de calor» de aire cálido procedente del norte de África impulsó las temperaturas muy por encima de los niveles normales en toda Europa occidental.

Météo France también señaló que los suelos del país, que estaban muy húmedos al comienzo de la primavera, se habían vuelto «muy secos» al final de la temporada.

«La ola de calor, combinada con la falta de precipitaciones, provocó que los suelos se secaran muy rápido y fue algo generalizado en todo el país», señaló la agencia meteorológica.

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