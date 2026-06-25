Francia vivió este jueves la madrugada más calurosa desde que empezaron los registros

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París, 25 jun (EFE).- Francia vivió este jueves la madrugada más calurosa desde que empezaron los registros a nivel nacional en 1947, con una temperatura media de 22 grados en la treintena de estaciones meteorológicas que sirven de referencia.

El dato, revelado por Météo France, es cuatro décimas superior al récord precedente, que se había alcanzado hace solo dos días, en la noche del lunes al martes.

Con esas mínimas y las previsiones para las próximas horas, Francia podría batir de nuevo el récord de temperatura media para el conjunto de la jornada, como ocurrió el miércoles, cuando el indicador térmico nacional marcó una media de 30 grados.

El mercurio subió el miércoles a niveles inéditos en algunas ciudades del oeste del país como en Nantes (42,2 grados), Vannes (42), Le Mans (41,8) o Tours (41,4).

Este jueves hay 72 del centenar de departamentos que hay en Francia en el máximo nivel de alerta por calor, 14 más que el miércoles.

Météo France anticipa para el viernes un descenso «progresivo» de las temperaturas por la fachada atlántica, por el efecto de un frente de tormentas que llegará este jueves por la noche.

Uno de los efectos del calor extremo que vive el país fue este jueves el parón de uno de los reactores de la central nuclear de Nogent sur Seine, al noreste del país para respetar así los límites reglamentarios de temperatura en el río que sirve de refrigeración, indicó la eléctrica estatal EDF.

Eso mismo ya se había hecho el lunes en la central de Golfech, a orillas del río Garona.

La titular de Energía, Maud Bregeon, que había anticipado el miércoles la reducción de capacidades en Nogent sur Seine, había insistido entonces en conferencia de prensa que eso no iba a plantear problemas de abastecimiento eléctrico porque Francia es ampliamente excedentaria en la producción, y exporta grandes cantidades a países vecinos. EFE

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