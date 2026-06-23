Francia vivió este martes su día más tórrido desde que hay registros

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París, 23 jun (EFE).- Tras haber sufrido su noche más calurosa, Francia vivió este martes la jornada más tórrida desde que empezaron los registros en 1947, al alcanzar una media en el ámbito nacional de 29,8 °C, informó Météo France, en sus datos provisionales hasta las 17 hora local (15 GMT).

Esta media, realizada al analizar las temperaturas de 30 diferentes puntos del país, supera los anteriores récords del 25 de julio de 2019 y del 5 de agosto de 2003 (29,4 °C).

Se han batido récords absolutos en varias ciudades del oeste, como los 43,3 °C en Cazaux (Gironda), 42,2 °C, en Niort (Deux-Sèvres), 42,1 °C, en Bordeaux (Gironda) o los 41,3 °C en Rennes (Ille-et-Vilaine).

Durante la última noche, Francia vivió la madrugada más calurosa también desde que empezaron los registros a nivel nacional en 1947, con una mínima de 21,6 grados de media, que superó el anterior récord de 21,4 grados del 25 de julio de 2019.

De cara al miércoles, Météo-France anunció que 58 departamentos estarán en alerta roja por ola de calor a partir del mediodía, cuatro más que este martes, mientras que otros 31 permanecerán en nivel naranja (segundo de riesgo), lo que afectará a más del 90 % de la población en Francia.

Entonces «las temperaturas mínimas seguirán en aumento, alcanzando a primeras horas de la mañana entre 20 y 26 °C, e incluso más de forma puntual, lo que potencialmente supondría registrar de nuevo valores inéditos».

«El jueves será otra jornada sofocante, con valores que se mantendrán igual de altos», añadió el organismo meteorológico.

El viernes se prevé que empiece a esbozarse un descenso progresivo de las temperaturas entrando por la fachada atlántica. EFE

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