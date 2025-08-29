The Swiss voice in the world since 1935

Francia y Alemania acuerdan ampliar el canal Arte en la UE para atacar la desinformación

París, 29 ago (EFE).- Los gobiernos de Francia y Alemania acordaron este viernes una serie de medidas para luchar contra «la desinformación y las injerencias», entre ellas ampliar las emisiones del canal franco-alemán Arte a las lenguas del resto de países de la UE y la creación de un «escudo democrático» gracias a la cooperación entre canales públicos de ambos países.

«Hemos decidido europeizar la plataforma franco-alemana Arte y lanzar un proyecto de cooperación France Médias Monde y Deutsche Welle», declaró el presidente francés, Emmanuel Macron en una rueda de prensa conjunta con el canciller alemán, Friedrich Merz, al término del 25º Consejo de ministros franco-alemán, celebrado en Tolón (sureste de Francia).

Macron precisó que los dos proyectos «tienen también como objetivo luchar contra la desinformación, contra la manipulación de nuestra democracia y reforzar el sentimiento de pertenencia europea».

En un comunicado, los gobiernos de Francia y Alemania señalan que Arte estará disponible «en todas las lenguas de la UE» y contribuirá a «garantizar la soberanía cultural y la resiliencia democrática de la Unión Europea».

Respecto al proyecto entre France Médias Monde (con canales como France 24 o RFI) y Deutsche Welle, la idea es «reforzar sus ofertas y diversificar sus audiencias a escala internacional» y ofrecer «una información fiable, en particular fuera de las fronteras de la UE».

Los dos proyectos contarán con un grupo de trabajo franco-alemán que se reunirá en septiembre para «asegurar su puesta en marcha, sobre todo ayudando a estos medios a buscar financiación europea perenne». EFE

