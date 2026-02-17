Francia y Argelia reactivan su cooperación en seguridad para superar la crisis diplomática

3 minutos

Argel, 17 feb (EFE).- El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, afirmó este martes en Argelia que los dos países acordaron «reactivar» la cooperación en materia de seguridad, lo que rebaja la tensión marcada por una serie de desencuentros diplomáticos desde el respaldo de París al plan de autonomía del Sáhara Occidental en 2024.

Tras ser recibido por el presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, Nuñez explicó a la prensa que su encuentro de trabajo con su homólogo argelino, Said Sayoud, fue de «muy alto nivel» para «retomar» y «reforzar» las relaciones de seguridad.

El alto cargo francés, quien terminó este martes una visita de dos días al país magrebí, precisó que la cooperación reactivada abarca los ámbitos judicial, político, de inteligencia y de readmisión migratoria.

Para ello, Nuñez indicó que el presidente argelino instó a los servicios de seguridad del país magrebí a trabajar con sus homólogos franceses para mejorar de «manera significativa» esta colaboración.

La visita del titular francés constituye un nuevo intento para reactivar el diálogo entre las dos naciones, después de que el ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot, visitara Argel en abril de 2025 para avanzar en la reconciliación, algo que se vio interrumpido por una sucesión de choques diplomáticos.

Días después de la visita de Barrot, Argelia expulsó a doce diplomáticos franceses en protesta por la detención de un agente consular en París en 2025, medida a la que Francia respondió con la expulsión de doce funcionarios consulares argelinos y retirando también al embajador.

Ante esta crisis, las autoridades argelinas responsabilizaron al entonces ministro francés del Interior, Bruno Retailleau, y a la extrema derecha francesa por el deterioro de las relaciones.

La detención y condena del escritor argelino francés Boualem Sansal ha sido también un motivo de fricción entre Argel y París hasta su liberación el pasado noviembre por indulto presidencial a petición de Alemania.

Las delicadas relaciones se vieron afectadas además por la detención por parte de las autoridades argelinas del periodista francés Christophe Gleizes, condenado el pasado junio a siete años de prisión por «apología del terrorismo», y cuya liberación es reiteradamente reclamada por Francia.

Las relaciones entre Argelia y Francia han estado históricamente marcadas por tensiones, dado que la excolonia reclama a París el reconocimiento de los crímenes cometidos durante 132 años de colonización y, el pasado diciembre, el Parlamento argelino aprobó una ley que penaliza las prácticas coloniales francesas. EFE

na/lfp/mgr