Francia y Egipto condenan «el nivel sin precedentes» de la violencia de colonos judíos

París, 23 nov (EFE).- Los gobiernos de Francia y Egipto condenaron «el nivel sin precedentes de la violencia perpetrada por los colonos extremistas en Cisjordania y el avance de la colonización en los territorios palestinos», informó este domingo el Ministerio de Exteriores de Francia.

En una reunión celebrada al margen del G20 de Sudáfrica, el canciller francés, Jean-Noël Barrot, se entrevistó con su homólogo egipcio, Badr Abdelatty, en la que -según París- abordaron la escalada de violencia perpetrada por «colonos extremistas» judíos en Cisjordania.

«Los dos ministros condenaron el nivel sin precedentes de la violencia perpetrada por los colonos extremistas en Cisjordania y el avance de la colonización en los territorios palestinos», comunicó Exteriores de Francia.

Esta declaración sucede poco después de que el ministerio de Asuntos Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) pidiese una intervención internacional urgente para poner fin a la escalada de violencia tras los ataques perpetrados por colonos israelíes en Nablus, Ramala, Belén y Hebrón.

Según la ANP, los ataques incluyeron agresiones directas contra civiles, incendios provocados y vandalismo de viviendas, destrucción de propiedades e incursiones en zonas residenciales.

La ANP responsabilizó indirectamente al Gobierno israelí al afirmar que «sus políticas extremistas alientan a los colonos a cometer más crímenes y alimentan la violencia organizada y el terrorismo contra nuestro pueblo en ciudades, pueblos y campos de refugiados palestinos».

Medios israelíes han reportado que el jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, advirtió en deliberaciones internas que, si no se aborda la violencia de los colonos en Cisjordania, se corre el riesgo de limitar la capacidad de Israel en Gaza, Líbano y Siria.

Cerca del 94 % de las investigaciones abiertas por la Policía israelí en torno a la violencia de colonos entre 2005 y 2024 concluyeron sin una acusación, según datos de la organización israelí de derechos humanos Yesh Din.

Desde 2005, solo el 3 % de los expedientes abiertos resultaron en condenas totales o parciales.

Solo durante el pasado octubre, coincidiendo con la cosecha de aceituna en Cisjordania, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha registrado al menos 264 ataques contra palestinos, el peor mes desde que se comenzaran a registrar estos incidentes en 2006. EFE

