Francia y España firman una declaración de intenciones para cooperar en igualdad de género

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París, 9 jul (EFE).- Los Gobiernos de Francia y España firmaron este jueves una declaración de intenciones sobre igualdad de género y lucha contra la violencia contra las mujeres y niñas que, entre otros asuntos, reforzará la cooperación creando un grupo hispano-francés de expertos para promover el intercambio de experiencias.

El memorándum de entendimiento fue firmado este jueves por la ministra delegada para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Lucha contra las Discriminaciones de Francia, Aurore Bergé, y por la ministra de Igualdad española, Ana Redondo, en el marco de una visita a París.

«Ambos países somos inspiradores para otros y esta colaboración será un ejemplo para el mundo», señaló la ministra española en un comunicado, además de recordar que Francia «es una inspiración para España en la defensa de derechos como el del aborto».

Según detalló la cartera de Redondo, la declaración firmada este jueves se apoya en tres ejes: la cooperación internacional, la lucha contra la violencia de género (incluyendo la física, la psicológica y la sexual) y el seguimiento de los avances y el intercambio de experiencias a través del grupo de expertos binacional.

Para lograr esos objetivos las dos naciones abogan por «reforzar la igualdad de género como principio político y jurídico central, impulsando una cooperación más estrecha entre ambos países para avanzar en derechos, representación y oportunidades reales para las mujeres y las niñas».

En cuanto al grupo de expertos, se encargarán de dar cuenta de las iniciativas de cada país, de dar seguimiento a las puestas en marcha de manera conjunta y de la identificación de nuevas medidas de cooperación en materia de igualdad de género y lucha contra la violencia contra las mujeres y las niñas.

En su visita a París, Redondo también insistió en la necesidad de dar a conocer «que hay un modelo de defensa de la igualdad y de la democracia que funciona».

Este encuentro se ha producido después de que en Francia se pusiera como ejemplo a España en su legislación contra la violencia sexual y machista, especialmente a raíz del sonado caso de la muerte de una niña de 11 años en Gers, llamada Lyhanna por parte, presuntamente, de un hombre que había sido objeto reiterado de denuncias de posibles abusos a menores.

En Francia, Redondo también visitó el Senado, se reunió con la presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, y participó en una mesa redonda sobre las tecnologías digitales y el futuro de la economía del cuidado durante el Foro de la Igualdad de Género de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). EFE

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