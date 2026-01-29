Francia y Grecia renovarán en los próximos su acuerdo bilateral de defensa mutua

Atenas, 29 ene (EFE).- Los Gobiernos de Francia y Grecia anunciaron este jueves que renovarán «en los próximos meses, incluso semanas», un acuerdo estratégico de defensa mutua de 2021 que expira en este año, mientras destacaron la necesidad de que Europa «reduzca su dependencia de terceros países» en defensa.

«Acordamos alcanzar rápidamente una renovación de este acuerdo en el plazo de uno o dos meses y proceder a su firma», dijo el ministro de Defensa griego, Nikos Dendias, tras un encuentro con su homóloga francesa, Catherine Vautrin.

En rueda de prensa a bordo de la nueva fragata francesa FDI HN de la Armada griega en la base naval de la isla de Salamina, frente a Atenas, el ministro griego recordó que el acuerdo incluye una cláusula de asistencia militar mutua en caso de que haya un ataque armado por un tercer país en sus territorios respectivos.

«(Eso) blinda la soberanía nacional, promueve la autonomía defensiva europea y garantiza la seguridad y la paz en el Mediterráneo», aseguró Dendias.

Vautrin, por su parte, señaló que espera que sea posible renovar el acuerdo incluso «en las próximas semanas» y también actualizarlo para profundizar las relaciones y la cooperación entre las industrias militares de ambos países.

La ministra recalcó además que hay que producir más equipamiento y tecnologías militares en Europa «para fortalecer nuestra soberanía y reducir nuestra dependencia de terceros países, sean los que sean».

En el contexto del acuerdo, Grecia firmó en 2022 con las empresas de defensa francesas Naval Group y MBDA France la compra de cuatro fragatas FDI HN por un valor de total de 3.900 millones de euros, la primera de las cuales llegó a Grecia a mediados de este mes.

En 2021, los dos países firmaron además un acuerdo para la compra de 18 cazas franceses ‘Rafale’ por valor de 2.500 millones de euros.

El Gobierno del primer ministro conservador Kyriakos Mitsotakis anunció el año pasado que invertirá 25.000 millones de euros adicionales en defensa en los próximos doce años.

Grecia ha sido históricamente uno de los países europeos con mayor gasto militar, debido a las tensiones con la vecina Turquía por islas y zonas económicas exclusivas en el mar Egeo.

Actualmente, el país invierte un 3,5 % de su PIB en defensa, aunque espera alcanzar el 5 % en los próximos años para cumplir con los nuevos objetivos fijados por la OTAN. EFE

