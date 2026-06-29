Francia y Omán quieren que se reabra el estrecho de Ormuz sin restricciones ni condiciones

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París, 29 jun (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, y el sultán de Omar, Haitam ben Tarik, subrayaron este lunes su determinación para que el estrecho de Ormuz se reabra a «una navegación libre, sin condiciones ni restricciones».

En un comunicado conjunto al término del encuentro de los mandatarios en París, los dos países insistieron en el derecho de paso por ese estrecho «conforme al derecho marítimo» y afirmaron que van a colaborar con todas las partes implicadas «en favor de la libertad de navegación para el futuro».

El mensaje cobra especial relevancia en un momento en que han vuelto a resurgir las alarmas en los últimos días pese al acuerdo de alto el fuego de mediados de mes entre Estados Unidos e Irán para iniciar un periodo de 60 meses de negociación en el que la cuestión del estrecho de Ormuz será una de las centrales.

La orilla sur del estrecho de Ormuz pertenece a Omán, mientras el norte es territorio de Irán, que pretende ejercer algún derecho de paso sobre los barcos que transitan por allí. Antes de la guerra, por ese paso salía del golfo Pérsico alrededor del 20 % del petróleo y del gas natural licuado que se consume en el mundo y un tercio de los fertilizantes.

El presidente francés y el sultán de Omán se felicitaron por el compromiso de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán y manifestaron su apoyo a las negociaciones con la idea puesta en «un acuerdo diplomático de largo plazo».

En su cuenta de X, Macron precisó que con Haitam bin Tarik habían decidido colaborar junto a sus socios para desminar el estrecho y dar garantías de «un paso libre y sin condiciones».

Una alusión a la coalición liderada por Francia y el Reino Unido que se ha propuesto, si los contendientes lo aceptan, operar con medios militares para limpiar eventualmente ese paso de minas y garantizar la circulación de navíos.

Los dos jefes de Estado también subrayaron su defensa de los objetivos de la Carta de la ONU, del multilateralismo, lo que incluye el convenio de la ONU sobre el derecho marítimo que, recordaron, «sigue siendo el marco jurídico que rige el espacio marítimo, en particular el estrecho de Ormuz y el mar de Omán». EFE

ac/psh