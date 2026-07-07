Francia y Paraguay juegan en la cancha política la prórroga más inusual del Mundial

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Ron González

Asunción, 7 jul (EFE).- Francia y Paraguay juegan en las últimas horas la más inusual de las prórrogas que haya tenido la Copa del Mundo 2026, después de que los comentarios de una senadora paraguaya contra el astro Kylian Mbappé causaran polémica y provocaran una dura respuesta del futbolista e instituciones de ambos países en contra del racismo.

«Bruto ni siquiera aprendió a escribir. En lugar de la leche de su madre, chupó cocos y lo más culto que ha oído en su vida son los chimpancés», dijo la legisladora Celeste Amarilla en sus redes sociales sobre Mbappé, y tras el partido de octavos de final en el que Francia, precisamente con un gol del jugador del Real Madrid, derrotó por 0-1 a Paraguay.

La senadora, del opositor Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), reaccionó así al considerar que el futbolista oriundo de la localidad de Bondy se comportó de manera «soberbia» en el friccionado partido ante los guaraníes.

Amarilla, una dirigente de 61 años y en la segunda línea de la política paraguaya, reconoció este martes que sus dichos fueron racistas o discriminatorios, pero matizó que actuó como «barra brava» y en medio de la calentura por la eliminación de la selección Albirroja, a cuyos jugadores quiso defender con sus palabras hacia Mbappé.

«Maltrataban a los paraguayos», alegó sobre los roces que tuvo el futbolista francés con los guaraníes en el partido de octavos. «Yo voy a defender a cualquier paraguayo en los términos que me dé la gana», se justificó.

Además, indicó que es una mujer de otra generación en la que los insultos al género o la raza eran comunes, algo que, afirmó, quiere erradicar de su personalidad y para lo que se está «deconstruyendo».

«Tengan paciencia, yo estoy haciendo un esfuerzo», añadió.

Mbappé reacciona

Los dichos de Amarilla pasaron inadvertidos hasta que Mbappé reaccionó a ellos y calificó a la parlamentaria de «mujer despreciable e indigna de su cargo».

«No representa a Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición», expresó el internacional en un mensaje publicado el lunes.

«Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores lograron durante esta copa del mundo, dejando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país», agregó.

Las palabras de Mbappé recibieron el respaldo de las instituciones francesas, encabezadas por el mandatario de Francia, Emmanuel Macron, quien brindó apoyo al jugador ante las declaraciones que, aseguró, «ensucian».

Además, la Federación Francesa de Fútbol (FFF) anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía por los comentarios «racistas», «abyectos e inaceptables» de Amarilla.

«Estas declaraciones son delictivas y condenables. Deben ser perseguidas aquí como en cualquier otro lugar», señaló la federación en un comunicado.

Mientras que en Paraguay el Gobierno del presidente Santiago Peña se desligó de los comentarios de la senadora, al aclarar que corresponden a una «responsabilidad individual», y ratificó su «histórica relación de amistad» y respeto hacia el pueblo francés.

En un comunicado difundido por la Cancillería, la Administración de Peña afirmó que las expresiones de Amarilla «son contrarias a los valores y principios que inspiran la convivencia pacífica y el respeto a la dignidad humana» que el país suramericano promueve e indicó que «de ninguna manera representan la posición del Gobierno».

Incluso, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU tachó de «racistas y deshumanizantes» los comentarios de la dirigente.

Al respecto, Amarilla lamentó hoy la postura del Ejecutivo, que calificó de «sumisa», mientras acusó a la FIFA de estar detrás de un presunto «plan perverso» para incursionar en la política.

«Es la FIFA la que está detrás, no soy yo, no es Mbappé, es ese plan perverso. Claro que es una mafia, ese plan perverso que tienen de meterse en la política», sentenció.

Exige disculpas

Por otro lado, Amarilla consideró que la respuesta de Mbappé a sus dichos constituyen «violencia» política y contra la mujer, por lo que le pidió que se retracte.

«Él tiene que retractarse conmigo (porque) se está metiendo con una senadora de la nación paraguaya, se está metiendo también con Paraguay», señaló Amarilla.

«Claro que fui agraviada, y con suficientes motivos para hacerle una querella a Mbappé. Ayer estuve a punto, todavía puedo hacerla, vamos a ver hasta dónde llega», prosiguió.

También restó hierro a sus dichos al indicar que algunas personas con ascendencia africana «salen llorando cuando se les dice africanos».

La senadora pidió igualmente al astro del balompié que, «si sabe leer», revise la carta abierta que le escribió la noche del lunes, en la que declaró que le molestó su «arrogancia» y reconoció que escribió los insultos cuando tenía «la sangre hirviendo».

«Exijo que vos también te retractes conmigo y me pidas disculpas, yo tampoco voy a tolerar tu violencia, vos no me conocés, no tienes idea de quién soy y no tenés ningún derecho a decir que soy una mujer despreciable, indigna del cargo que ocupo», señaló Amarilla en la misiva que difundió en X. EFE

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(foto)