Francis Ford Coppola reaparecerá en Venecia tras su operación para premiar a Herzog

Roma, 25 ago (EFE).- El cineasta Francis Ford Coppola será el encargado de entregar el León de Oro honorífico del próximo Festival de Venecia a Werner Herzog, reapareciendo así ante el público apenas veinte días después de someterse a una cirugía cardíaca en Roma.

Los organizadores del certamen anunciaron este lunes que Coppola pronunciará la ‘laudatio’ sobre Herzog en la entrega del galardón de la Mostra, durante la ceremonia de apertura el próximo 27 de agosto a partir de las 19.00 hora local (17.00 GMT).

El director alemán, autor de ‘Aguirre, la ira de Dios’ (1972) o ‘Fitzcarraldo’ (1982), será uno de los veteranos que recibirá el León de Oro honorífico de esta edición, junto a la actriz Kim Novak, famosa por su papel en ‘Vertigo’ (1958) de Alfred Hitchcock.

La aparición de Coppola en el Festival de Venecia, que le otorgó su León de Oro a la carrera en 1992, se da solo veinte días después de que, a sus 86 años, se sometiera en Roma a una cirugía cardíaca para tratar una fibrilación auricular diagnosticada hace décadas.

El padre de la trilogía ‘El Padrino’ o de ‘Apocalipse now’ (1979) también será protagonista el Venecia con el estreno, fuera de concurso, del documental ‘Megadoc’, que se adentra en los preparativos de su último largometraje, ‘Megalopolis’ (2024). EFE

