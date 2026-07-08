Francisco Marise apaga motores en ‘Camionero’, un filme de historias únicas entre rutas

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Sara Corsellas

Karlovy Vary (República Checa), 8 jul (EFE).- El cineasta argentino Francisco Marise recorrió 20.000 kilómetros de carreteras para rodar ‘Camioneros’, un bastidor de historias en la frontera entre documental y ficción aclamado este miércoles en su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary.

¿Qué hacen los camioneros cuando no están viajando? Esta es la pregunta que lanzó a Marise a realizar su más reciente proyecto cinematográfico, revela el realizador en una entrevista con EFE.

«¿Cómo hacen para esperar, lejos de sus casas y sus familias? ¿Cómo echan raíces donde viven? Estas preguntas me acercaron al universo camionero», explica Marise.

Son precisamente esos momentos, cuando los protagonistas apagan sus motores y dejan de conducir, los que conforman el punto de partida de esta película.

El resultado es una cinta que viaja entre «destellos de existencia», historias particulares y momentos «muy frágiles» de los camioneros y sus tiempos muertos entre rutas.

El director de cine argentino recuerda cómo su relación con el mundo de los camioneros despertó su interés desde muy pequeño, pues viajaba mucho al pueblo de sus abuelos por una ruta muy transitada por camiones.

«Mi abuelo trabajaba con ellos, entonces le acompañaba a su trabajo, me subía a los camiones, que me parecían naves espaciales, y escuchaba sus aventuras», rememora.

Revela que quiso hacer «algo muy diferente» a su anterior película, ‘Para la Guerra’ (2018), que, concebida como el retrato de un solo personaje (el de un excombatiente cubano) y con un guión que escribió junto al realizador español Javier Rebollo, fue presentada en el español Festival de San Sebastián en 2018.

Para dar con los 41 protagonistas de la nueva película, de los cuales solo uno es actor profesional, Marise recorrió en coche 20.000 kilómetros de carreteras secundarias argentinas, buscando en moteles, gomerías o meseras a camioneras y conductores que le contaran su historia.

Jugar al cine

‘Camionero’ se sitúa en la frontera entre el documental y la ficción y «juega al cine» con las historias de las personas en un territorio intermedio que el director define como una «puesta en situación», un punto de encuentro entre la verdad de los protagonistas y un guion previo, que se reconstruye a medida que los personajes cuentan sus historias.

«Por ejemplo, hay una escena en donde yo pensaba que una chica camionera iba a estar destrozada porque se había separado, y lo que dice en la escena ese día es totalmente lo contrario», detalla el director de 41 años.

«Me interesan más las personas que los personajes, pero luego me interesan más los personajes que las tramas», señala.

La idea de la película, también, es retratar esos espacios que «todavía tienen identidad, tienen cierta magia», pero sin romantizarlos y antes de que se los lleve el progreso, lejos de las autopistas y carreteras principales: «Llega el progreso y todos los lugares se empiezan a parecer entre sí», comenta.

Un bastidor de historias

«Son todas historias muy particulares, son destellos de existencia que me parecen muy preciosos y también muy frágiles», explica el argentino sobre los relatos de los protagonistas.

Por ejemplo, está la historia de una camionera que trata de hacer los deberes de la escuela con su hijo, o un hombre que hace 10 años que quiere viajar «500 kilómetros más allá» y no puede porque se le rompió el vehículo y ahora se dedica a ayudar a otros con el mismo problema.

Así, ‘Camionero’ describe a un colectivo de personas que comparten esta extraña dimensión del tiempo en silencio, lejos de casa.

«Lo que me llevo de la película es lo que me dijo uno de ellos: es duro estar lejos de tu familia, pero si me voy a subir al camión, si me voy a ir de viaje, si me voy a embarcar en alguna aventura, voy a estar de lleno en ese lugar, en ese espacio, en esa aventura, en ese presente», concluye Marise.

‘Camionero’, una coproducción de las españolas Amania Films y La Claqueta PC y la argentina Amateur Cinéma, compite con otras cintas en la sección ‘Proxima Competition’ de Karlovy Vary, el prestigioso festival de cine checo que se celebra cada verano en el balneario checo homónimo. EFE

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(foto)(vídeo)