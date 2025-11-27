Francisco Sagasti: La situación política latinoamericana es «muy diversa y muy complicada»

Montevideo, 27 nov (EFE).- El expresidente peruano Francisco Sagasti (2020-2021) advirtió en una entrevista con EFE que Latinoamérica atraviesa una situación política «muy diversa y muy complicada», marcada por polarización, giros extremos y el impacto de las redes sociales, que —dijo— amplifican voces minoritarias y dificultan la construcción de una agenda común.

«Yo creo que vamos a tener, como hemos tenido en otras oportunidades en la región, bandazos de un lado a otro lado, políticas extremistas, y todo eso está agravado por las redes sociales, los nuevos medios de comunicación que amplifican posiciones puntuales que no son mayoritarias, que por la bulla que hacen dentro de las redes, el uso de inteligencia artificial, de bots, parecieran que representan alguna gran gama de la ciudadanía, lo que no es cierto», aseguró.

Para Sagasti, la proliferación de las redes permite la difusión de noticias falsas, engañosas o distorsiones que hacen «sumamente difícil» que la población entienda exactamente cuál es la situación política y cuáles son las opciones.

«Nos encontramos en un momento delicado y peor que eso aún, desgraciadamente las orientaciones que tienen nuestros diferentes Gobiernos no están permitiendo lo suficiente una labor conjunta de la región. Tenemos disputas entre diferentes países por razones ideológicas, por razones económicas muy pocas. Antes teníamos discusiones sobre el libre comercio. Ahora la mayoría de las discusiones que tenemos y las divergencias entre países son de carácter ideológico y político», explicó.

No obstante, cree que por esa razón «son superables» y deben ser superadas para que Latinoamérica trabaje en conjunto.

Al hablar puntualmente de Perú, Sagasti apuntó que la política «está complicada» e hizo hincapié en una situación que define como inédita dentro de la región.

«Tenemos más de 35 candidaturas presidenciales, 35 partidos políticos habilitados para participar en elecciones, tenemos miles de candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados, o sea, que va a ser extremadamente difícil para los ciudadanos el poder elegir de una manera responsable y con conocimiento de causa», advirtió.

El expresidente peruano también recordó que en los últimos cuatro años y medio, desde que dejó el Gobierno, se ha «visto un deterioro progresivo de las instituciones democráticas». EFE

