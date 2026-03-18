Franja antimigración, recortes y guiño a Estados Unidos: la primera semana de Kast

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María M.Mur

Santiago de Chile, 18 mar (EFE).- Una semana después de llegar a la Presidencia chilena y de crear el prometido «Gobierno de emergencia», el ultraderechista José Antonio Kast ha tomado una batería de medidas y firmado un conjunto de decretos en materia migratoria, económica y de seguridad, con los que busca empezar a cumplir las altas expectativas que creó.

El inicio de la construcción de una franja antimigrantes en la frontera con Perú, el diálogo con Estados Unidos sobre minerales críticos, un proyecto de ley con considerables bajadas de impuestos y la recuperación del rol de la primera dama son algunas de las decisiones que marcan los primeros días en el cargo del primer presidente de extrema derecha de la democracia chilena.

«Estamos trabajando para que Chile vuelva a crecer en orden y en paz», dijo el martes el abogado ultracatólico, desde la ciudad norteña de Antofagasta, en medio de una gira que le ha llevado ya por tres regiones.

«Proactivo y efectista»

En sus primeras horas en el cargo, en un gesto poco habitual en la tradición chilena y retransmitido por televisión, Kast firmó el 11 de marzo una serie de decretos, entre ellos uno que refuerza la seguridad en la frontera norte y otro que instruye una auditoría total en los ministerios en busca de irregularidades.

Minutos después, en su primer discurso desde La Moneda (sede del Gobierno), aseguró que recibió un país «en peores condiciones de las que imaginaba», pese a que la economía creció al 2,5 % en 2025, la inflación está por debajo del 3 % y los homicidios descendieron.

«Está tratando de mostrarse proactivo, efectista y de validar la tesis del Gobierno de emergencia», dijo a EFE Octavio Avendaño, de la Universidad de Chile, quien señaló sin embargo que «aún no hay mucha claridad sobre el impacto de algunas medidas».

«El mensaje es claro: un giro de 180 grados respecto de las políticas de Gabriel Boric», agregó a EFE Rodrigo Espinoza, de la Universidad Diego Portales.

Al día siguiente de la investidura, antes incluso de la tradicional foto con sus ministros, el exdiputado se reunió con el enviado de Donald Trump a la ceremonia, en lo que fue interpretado como un gesto hacia el estadounidense en plena pugna con China por la hegemonía mundial.

Kast suscribió una declaración para impulsar la cooperación en materia de minerales críticos y tierras raras entre Estados Unidos y Chile, el principal productor de cobre del mundo y dueño de un tercio de las reservas globales de litio.

Para Juan Carlos Guajardo, director Ejecutivo de Plusmining, «la declaración era algo esperable dada la presión de Estados Unidos y el viaje del presidente Kast a Miami» antes de asumir, junto al resto de líderes ultra de la región.

No obstante, añadió a EFE, «es un documento bastante preliminar y hay que ver cómo evoluciona esta relación».

Retroexacavadoras en el desierto

El viernes, desde la sureña región de Biobío – asolada en febrero por megaincendios- anunció el denominado ‘Proyecto de ley de Reconstrucción Nacional’, que incluye la eliminación temporal del IVA para la compra de vivienda y la reducción del impuesto corporativo del 27 % al 23 %.

La iniciativa, que también contempla ajustes a la gratuidad de la educación universitaria, será presentada próximamente en el Parlamento, donde la extrema derecha de Kast y la derecha tradicional con la que gobierna están a dos diputados de la mayoría.

«Hay que estar atento a las tensiones que puedan generar estas medidas y ver hasta qué punto la derecha tradicional está dispuesta a avanzar con Kast. En la coalición hay grietas que aún no se ven», alertó Espinoza.

El anuncio más esperado, sin embargo, lo hizo el lunes, en pleno desierto, rodeado de militares y retroexacavodoras: la construcción de una franja kilométrica para frenar la migración irregular, su gran promesa de campaña.

Esta semana también se retiraron 43 decretos ambientales en tramitación del Gobierno de Boric, que creaban parques nacionales y otorgaban protección a la ranita de Darwin y el pingüino de Humboldt.

Y, en el marco de su anunciado plan de austeridad para bajar el déficit fiscal, decretó una reducción de 3% en los gastos de todos los ministerios.

«Trump también comenzó su segundo mandato con una avalancha de acciones ejecutivas, con el fin de dominar la conversación nacional y mediática y abrumar a sus opositores», concluyó a EFE Benjamin Gedan, del Wilson Center, en EE.UU. EFE

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