Frankie goes to Hollywood lanza una edición delux de ‘Welcome to the pleasuredome’

1 minuto

Redacción Internacional, 23 oct (EFE) .- La banda de pop británica Frankie goes to Hollywood lanzará una edición delux limitada de su álbum ‘Welcome To The Pleasuredome’, con el que debutó en 1984, con 33 temas inéditos, entre los que se encuentran las maquetas originales de ‘Relax’ y ‘Two Tribes’, entre otras novedades.

Realizado por primera vez en colaboración con todos los miembros del grupo, el trabajo consta de un set de 7 CD y un Blu-ray, que incluyen también dos sesiones de la BBC para John Peel, versiones inéditas de sus tres primeros singles, tomas descartadas, canciones inéditas, mezclas alternativas y grabaciones en directo, señala este jueves la discográfica Universal Music en un comunicado

La edición súper deluxe va acompañada además de un libro de 38 páginas, con un prólogo de Paul Sinclair y una cronología detallada de Kevin Foakes, alias DJ Food.

Frankie goes to Hollywood se formó en la primavera de 1980 en Liverpool y consiguió un rápido éxito en Reino Unido y en otros países con el tema Relax, cuya letra aludía explícitamente a las relaciones sexuales.

Su formación incluía a Holly Johnson y Paul Rutherford como vocalistas, Mark O’Toole y Brian Nash, respectivamente, al bajo y a la guitarra, y Peter Gill a la batería. EFE

