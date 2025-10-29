Frans Timmermans dimite como líder progresista tras perder las elecciones en Países Bajos

La Haya, 29 oct (EFE).- Frans Timmermans anunció este miércoles su dimisión como líder del bloque progresista de ecologistas y socialdemócratas GroenLinks-PvdA, tras quedar en tercer lugar en las elecciones generales celebradas en Países Bajos y perder cinco escaños con respecto a los que tenía hasta ahora en el Parlamento neerlandés, según los sondeos a pie de urna.

El exvicepresidente de la Comisión Europea, que había dejado su cargo en Bruselas para volver a Países Bajos y liderar a los socialdemócratas, asumió la responsabilidad del resultado, que calificó de «decepcionante», después de que su alianza no lograra imponerse a la derecha radical de Geert Wilders (PVV) ni al partido liberal progresista D66, que lidera Rob Jetten.

«Estoy profundamente decepcionado, porque hemos luchado con todas nuestras fuerzas por un programa que ayudara a Países Bajos a avanzar de forma social», declaró Timmermans ante sus seguidores en Ámsterdam, antes de anunciar que cede el liderazgo a «una nueva generación». EFE

