Frederiksen: Europa se equivocó al reducir su gasto en defensa y debe rearmarse «ya»

París, 28 ene (EFE).- La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, considera que los europeos cometieron «un grave error» al reducir su gasto en defensa y las sacudidas del presidente estadounidense, Donald Trump, han puesto en evidencia que deben rearmarse pero no en un horizonte de 10 años, sino «ya».

«Tenemos que ser realistas y ver lo que está pasando», subrayó Frederiksen en referencia a los ataques del presidente estadounidense sobre Groenlandia, en una conferencia en el prestigioso centro universitario de Sciences Po de París junto al primer ministro groenlandés, Jens Frederik Nielsen, en el que ambos fueron aclamados de forma repetida.

Advirtió de que «si los europeos no son capaces de defenderse por sí mismos, al final acabarán pagando el mayor precio».

A su juicio, los europeos se equivocaron al reducir su gasto militar y no sólo porque Rusia estaba haciendo lo contrario y se estaba preparando para atacar, como lo ha hecho en Ucrania, sino también porque el mensaje que enviaban a Estados Unidos era que preferían dedicar el dinero a otras cosas y que en caso de problemas contaban con que Washington les salvaría.

En la actual situación, para la primera ministra danesa «lo más importante es rearmarnos, no para 2035 como se ha decidido en la OTAN» porque a la vista de lo ocurrido en los últimos días «será demasiado tarde», dijo.

Insistió en que no se puede construir una estrategia propia dependiendo de los demás, pero también en que los europeos «necesitamos alianzas fuertes» y a ese respecto dijo que le resultaba difícil de entender que Francia se oponga al acuerdo comercial UE-Mercosur porque «acercarnos a Latinoamérica es parte de nuestra estrategia», como también acercarse a Canadá, África o India.

La primera ministra repitió la idea de que «hay que hacer Europa más fuerte» y eso significa acelerar en el rearme, pero también mejorar la competitividad, controlar la inmigración, afrontar la transición ecológica y todo ello con una perspectiva social «equilibrada».

Según su análisis, una enseñanza de lo que ha ocurrido con la crisis sobre Groenlandia es que «nunca puedes comprometer los valores democráticos» y también que los europeos tienen que estar unidos para defender principios como la soberanía y unas relaciones internacionales basadas en reglas.

El primer ministro de Groenlandia explicó por su parte que la situación que viven es «seria», que tras los embates de Trump están «bajo fuerte presión» y que tratan de gestionar el miedo que se ha propagado entre la población.

Hizo hincapié en que lo que quieren los groenlandeses son socios que respeten la democracia y el Estado de derecho y que ahora «están mirando más a Europa» para la defensa de sus valores.

Y aunque señaló que la suya es una cultura diferente de las europeas, «quieren formar parte» de Europa.

En paralelo, aseguró que Groenlandia está dispuesta a «contribuir más» a la OTAN y que son conscientes de que tendrán que hacer más en el terreno de la seguridad en un mundo que está cambiando.

Frederiksen y Nielsen serán recibidos hoy por el presidente francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo, en un nuevo gesto del jefe de Estado francés del apoyo de Francia a Dinamarca y Groenlandia, a su soberanía y a su integridad territorial.

La cita se producirá después de que haya rebajado la tensión sobre la isla de soberanía danesa que había creado Donald Trump al señalar el presidente estadounidense que tenía intención de hacerse con su control porque lo consideraba necesario para la seguridad de Estados Unidos, ante las ambiciones que atribuía a China y Rusia.

Francia, como otros siete países europeos, reaccionó inicialmente con el envío de militares a Groenlandia para la realización de maniobras conjuntas y mostrar que respondían así a la cuestión de la seguridad.

Más tarde, París propuso que se organizaran ejercicios militares allí en el marco de la OTAN, es decir con la idea de que Estados Unidos se implicara, en las que Francia estaba dispuesta a participar. EFE

