Frederiksen aboga por resolver crisis de Groenlandia con refuerzo presencia OTAN

Berlín, 26 ene (EFE).- La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, reiteró este lunes que espera resolver la crisis de Groenlandia a través de una misión permanente de la OTAN en ese territorio autónomo dependiente del Reino de Dinamarca y a través de negociaciones bilaterales con EE. UU.

Desde Hamburgo (Alemania), donde asistió a la tercera edición de la cumbre de países del mar del Norte, la jefa del Gobierno danés agradeció a sus colegas europeos su apoyo y el hecho de que hayan respetado unas líneas rojas que «no son danesas, sino europeas, y deberían ser globales», según dijo, en alusión al respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados.

Frederiksen explicó que durante la cumbre, a la que asistieron representantes de nueve países ribereños del mar del Norte, así como de la Comisión Europea (CE) y de la OTAN, se había abordado la crisis desencadenada por las aspiraciones anexionistas del presidente estadounidense, Donald Trump.

«A la OTAN le hemos pedido hace ahora un tiempo establecer una presencia duradera en el Ártico, en el alto norte, también en Groenlandia. Hasta ahora no hay presencia allí de soldados de la OTAN», dijo.

«Pero, como saben, los Gobiernos de Groenlandia y Dinamarca han solicitado un estacionamiento permanente y tengo la esperanza de que ‘Baltic Sentry’ (la misión de vigilancia en el Báltico) se pueda copiar para Groenlandia», agregó.

Esto sería de gran importancia, según dijo la primera ministra danesa, no solo para el flanco norte de la OTAN, sino que constituiría un mensaje para Rusia y China.

«Trabajamos en ello y al mismo tiempo hablamos de forma bilateral de los temas que nos afectan a nosotros y a EE. UU. «, resumió la estrategia de su Gobierno.

Por su parte, ante la pregunta de si el preacuerdo entre EE. UU. y la OTAN para resolver las tensiones podría incluir la renegociación del pacto suscrito por Copenhague y Washington en 1951, el canciller alemán, Friedrich Merz, que también compareció en la rueda de prensa, se mostró escéptico.

Merz recordó que en las últimas décadas los estadounidenses han reducido por propia iniciativa su presencia militar en la isla de 30.000 a tan solo 200 efectivos.

«Veo aquí necesario un esfuerzo común para proteger mejor el norte», dijo, en alusión a una iniciativa conjunta de la Alianza como la opción más deseable. EFE

