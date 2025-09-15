The Swiss voice in the world since 1935

Frederiksen critica las protestas en la Vuelta y a Sánchez por «aplaudir a gamberros»

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Copenhague, 15 sep (EFE).- La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, criticó este lunes las protestas propalestinas en la Vuelta Ciclista a España y acusó al presidente español, Pedro Sánchez, de «aplaudir a los gamberros».

«Una carrera ciclista ha sido arruinada las últimas semanas por manifestantes y el deporte ha sido hecho prisionero. Es un error. La democracia nos da a todos derecho a expresar nuestras opiniones. Pero el Parlamento de la calle no tiene nada que ver con la democracia, destruyen el deporte y, a la larga, la democracia», escribió Frederiksen en su cuenta en Facebook.

La última etapa de la carrera fue suspendida la víspera de forma inédita por la acción de activistas propalestinos, que han protestado en los últimos días por la presencia de un equipo israelí en la carrera.

El domingo por la mañana, antes de que tuviesen lugar las protestas en Madrid, Sánchez señaló a España como «ejemplo y orgullo ante una comunidad internacional» que ve cómo «da un paso al frente en la defensa de los derechos humanos» y en la condena a la «barbarie» en Gaza.

«Y aunque normalmente no mezclo deporte y política, hoy voy a hacer una excepción. Mi colega español aplaudió ayer a los gamberros. No estoy nada de acuerdo. En su lugar quiero aplaudir a los atletas y a todos los que no estropean nada para el resto», señaló Frederiksen, que elogió el triunfo en la carrera de su compatriota Jonas Vingegaard.

El Gobierno danés -que encabeza la socialdemócrata Frederiksen e incluye a dos fuerzas liberales- ha condenado la actuación de Israel en Gaza, pero hasta hace un par de semanas no era partidario de sanciones contra este país y no ha reconocido a Palestina como Estado. EFE

alc/cae/rod

