Frederiksen pide un acuerdo sobre los préstamos de reparación a Ucrania antes de Navidad

2 minutos

Londres, 24 oct (EFE).- La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, instó este viernes a los gobiernos europeos a alcanzar un acuerdo sobre los préstamos de reparación para Ucrania antes de Navidad, con el fin de garantizar la financiación del país en los próximos años.

«Tenemos que trabajar de modo que haya una solución para Nochebuena», declaró Frederiksen en una rueda de prensa tras la reunión presencial y telemática en Londres de la llamada Coalición de Voluntarios, formada por una treintena de países, sobre todo europeos, aliados de Kiev.

En la misma comparecencia, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, calificó la decisión sobre el uso de los activos rusos congelados como «crucial» para Ucrania y expresó su esperanza de que la Unión Europea (UE) pronto adopte una «decisión práctica» que permita aplicar el plan.

El jueves, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, confirmó que los líderes comunitarios alcanzaron un acuerdo político sobre los préstamos que usarían activos rusos inmovilizados pero advirtió de que «aún queda trabajar en el cómo».

Bélgica, que alberga la mayoría de los cerca de 200.000 millones de euros en activos congelados, reclama que cualquier operación esté plenamente mutualizada, es decir, que las posibles pérdidas o litigios se compartan entre todos los países de la UE.

Los líderes europeos encargaron a la Comisión que presente opciones técnicas y jurídicas para resolver este punto, con vistas a cerrar un acuerdo en la cumbre de diciembre.

La Coalición de Voluntarios, creada el pasado marzo por el Reino Unido y Francia, acordó seguir trabajando para reforzar la defensa aérea ucraniana y aumentar la presión sobre Rusia para que acepte negociar la paz. EFE

jm/fpa