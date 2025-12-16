Frenado por el petróleo, París cae un 0,23 %

París, 16 dic (EFE).- La Bolsa de París frenó este martes su racha positiva y su selectivo CAC-40 se dejó un 0,23 %, frenada por los precios del petróleo.

La cotización positiva de la mañana, cuando llegó a ganar medio punto, cambió de tendencia con la bajada del 2,5 % de los precios del crudo, para acabar en los 8.106,16 puntos.

Los inversores intercambiaron acciones por valor de algo más de 4.000 millones de euros.

Tras la caída de la víspera, el gigante del lujo Kering lideró las ganancias con una subida del 1,92 %, por delante de la constructora Saint-Gobain y del grupo de verificación Bureau Veritas, que subió un 1,68 %.

En el otro extremo, el fabricante automovilístico Renault se dejó un 1,90 %, superando a la tecnológica STMicroelectronics, que bajó un 1,83 %. EFE

